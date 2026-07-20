به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مدیریت مصرف سوخت و توزیع عادلانه یارانه انرژی در ناوگان حمل‌ونقل عمومی، سال‌هاست یکی از چالش‌های مهم حوزه حمل‌ونقل شهری محسوب می‌شود. کارشناسان بر این باورند که تخصیص یکسان سهمیه سوخت به خودروهایی که میزان فعالیت متفاوتی دارند، علاوه بر تحمیل هزینه به منابع عمومی، می‌تواند زمینه بروز تخلفات و کاهش بهره‌وری ناوگان را نیز فراهم کند.

بر همین اساس، یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز مدیریت ناوگان تاکسیرانی، ایجاد سامانه‌ای است که بتواند عملکرد واقعی خودروها را بر اساس داده‌های میدانی پایش کند؛ به گونه‌ای که خودروهای غیرفعال، کم‌کار یا دارای الگوی مصرف غیرمتعارف به‌صورت هوشمند شناسایی شده و تصمیم‌گیری درباره تخصیص سوخت بر پایه پیمایش واقعی انجام شود.

در همین راستا، سامانه تخصصی «رهران» به عنوان یک راهکار دانش‌بنیان در حوزه مدیریت هوشمند ناوگان، رهگیری برخط وسایل نقلیه، تحلیل پیمایش و مدیریت مصرف سوخت توسعه یافته است؛ سامانه‌ای که نزدیک به چهار سال است در حوزه حمل کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی در حال بهره‌برداری بوده و اکنون در چندین استان کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رهران با بهره‌گیری از تجهیزات GPS و زیرساخت‌های هوشمند، امکان رهگیری لحظه‌ای ناوگان، ثبت و تحلیل اطلاعات پیمایش، ارائه داشبوردهای مدیریتی، اتصال به سامانه‌های بالادستی و مدیریت هوشمند مصرف سوخت را فراهم کرده است. این سامانه همچنین قابلیت تجهیز ناوگان به انواع حسگرها و تجهیزات پایش شرایط حمل را دارد و می‌تواند داده‌های عملیاتی را به‌صورت یکپارچه در اختیار مدیران قرار دهد.

یکی از قابلیت‌های شاخص این سامانه، شناسایی خودروهای غیرفعال، کم‌کار یا دارای الگوی مصرف غیرمتعارف است؛ قابلیتی که می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از هدررفت منابع، افزایش شفافیت، بهبود نظام تخصیص سهمیه سوخت و ارتقای اعتماد عمومی ایفا کند.

با توجه به نیاز روزافزون مدیریت هوشمند ناوگان حمل‌ونقل شهری، رهران آمادگی دارد ظرفیت‌ها و دستاوردهای خود را در اختیار سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران قرار دهد و در قالب همکاری مشترک، زمینه اجرای نظام تخصیص سوخت مبتنی بر پیمایش واقعی و پایش هوشمند عملکرد ناوگان تاکسیرانی را فراهم سازد.

کارشناسان معتقدند توسعه چنین زیرساخت‌هایی علاوه بر افزایش شفافیت در نظام توزیع سوخت، می‌تواند اطلاعات ارزشمندی برای برنامه‌ریزی شهری، مدیریت ناوگان، کاهش هزینه‌های عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در اختیار مدیران قرار دهد.

شما می‌توانید از طریق وبسایت رهران، با قابلیت ها و امکانات این سامانه بیشتر آشنا شوید.