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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

سهم خاموشی برق خانگی در خوزستان به صفر برسد

سهم خاموشی برق خانگی در خوزستان به صفر برسد

اهواز - استاندار خوزستان گفت: در دمای بالای ۵۰ درجه، شرایط قطعی برق برای شهروندان قابل تحمل نیست و انتظار می‌رود سهم خاموشی برق خانگی در این استان به صفر برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز دوشنبه در نشست وبیناری وزیر کشور با استانداران استان‌های جنوبی، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت استان پس از حوادث اخیر، بر لزوم حمایت ویژه دولت از این منطقه تأکید کرد.

استاندار خوزستان با اشاره به شرایط خاص اقلیمی و ثبت دمای بالای ۵۰ درجه در برخی شهرستان‌ها، خواستار مستثنی شدن خوزستان از برنامه خاموشی‌های برق خانگی شد و اظهار کرد: مدیریت شرایط در دمای کنونی، نیازمند تدابیر ویژه برای تأمین پایدار انرژی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب‌های واردشده به صنایع استراتژیک استان پرداخت و تصریح کرد: قطع برق صنایع به‌ویژه در بخش‌های پتروشیمی و فولاد، در کنار خسارات ناشی از حوادث اخیر، می‌تواند روند تولید را با مشکلات جدی مواجه کند.

موالی‌زاده افزود: فرآیند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده آغاز شده و تداوم حمایت‌های دولت برای بازگشت این صنایع به چرخه تولید و شرایط پایدار امری ضروری است.

استاندار خوزستان همچنین با اشاره به نقش مهم کمیسیون کارگری استان در مدیریت بحران، از جلوگیری از تعدیل بیش از ۵۰ هزار نیروی کار خبر داد و تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید با هم‌افزایی، زمینه تأمین انرژی، تسهیل بازسازی و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی را فراهم کنند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه کارگری، رفع محدودیت‌های سازمان تأمین اجتماعی برای صنایع را خواستار شد و بیان کرد: تمامی تلاش‌ها باید در مسیر حفظ ثبات اشتغال، تأمین امنیت روانی کارگران و ایجاد آرامش در جامعه قرار گیرد.

کد مطلب 6893742

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