پوشش ارتباطات روستایی اردبیل به ۷۶ درصد رسید/ سرعین؛ پایلوت شهر هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی در جلسه پایش و بررسی وضعیت ارتباطی استان اردبیل که با حضور مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل و مدیران ملی و استانی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات جلسات استانی، اظهار کرد: جلسات پایش اجرای پروژههای ارتباطی در استانها به دلیل شرایط حاکم بر کشور، پس از چندین ماه دوباره آغاز شد و باید بهعنوان مدلی برای کنترل پروژه، بررسی میزان پیشرفت مصوبات و رفع موانع اجرایی دنبال شود.
وی به رشد بالای اجرای پروژه فیبر نوری در استان اردبیل در دولت چهاردهم اشاره کرد و افزود: قرار گرفتن اردبیل در جایگاه دوم کشور از نظر رشد پوشش فیبر نوری، نتیجه همافزایی استانداری، دستگاههای اجرایی و اپراتورهاست و این مسیر باید تا تحقق پوشش حداکثری ادامه پیدا کند.
هاشمی با اشاره به روند تکمیل مجتمع ICT اردبیل، از آمادگی این پروژه برای بهرهبرداری خبر داد و گفت: مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات اردبیل با زیربنای ۶ هزار و ۴۰۰ مترمربع در هفته دولت بهصورت رسمی به بهرهبرداری میرسد تا ظرفیت آن در خدمت مردم و فعالان حوزه ارتباطات استان قرار گیرد.
عدالت ارتباطی؛ محور توسعه زیرساختها
وزیر ارتباطات، تحقق عدالت ارتباطی را سیاست محوری دولت چهاردهم در حوزه ارتباطات عنوان کرد و با اشاره به اینکه پوشش ارتباطات روستایی استان از ۶۳ درصد در آغاز فعالیت دولت چهاردهم به ۷۶ درصد رسیده است، تأکید کرد: اردبیل امروز در جایگاه پنجم کشور از نظر توسعه ارتباطات روستایی قرار دارد که این موضوع نشاندهنده توجه عملی دولت به توسعه متوازن زیرساختهای ارتباطی است.
هاشمی توسعه زیرساختهای ارتباطی را پیشنیاز توسعه همه بخشها دانست و تأکید کرد: امروز توسعه بدون توجه به زیرساختهای ارتباطی امکانپذیر نیست و هر استانی که در این حوزه سرمایهگذاری کند، در سایر بخشهای توسعه نیز موفقتر خواهد بود.
وی به وضعیت کدپستی اماکن و ساختمانها در استان اردبیل نیز اشاره کرد و افزود: با تغییرات مدیریتی در این حوزه، شاهد رشد خوبی در موضوع اختصاص کدپستی هستیم.
وزیر ارتباطات با اشاره به اهمیت نقشه در پروژه کدپستی ساختمانها، بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی برای کاهش موازیکاری و افزایش بهرهوری تأکید کرد.
هاشمی با اشاره به ظرفیتهای استان اردبیل برای تبدیل شدن به یکی از نقاط مهم ترانزیت داده کشور، شرکت ارتباطات زیرساخت را مکلف کرد توسعه مراکز داده در استان را بهصورت ویژه در دستور کار قرار دهد.
وی با اشاره به همجواری اردبیل با جمهوری آذربایجان گفت: ظرفیتهای موجود و آمادگی برای توسعه همکاریهای ترانزیت داده، فرصت ارزشمندی برای استان ایجاد کرده است و انتظار داریم اقدامات انجامشده در این زمینه در جلسات بعدی گزارش شود.
هاشمی همچنین بر رفع موانع پروژه فیبر نوری شهرستان پارسآباد تأکید کرد و گفت: تأمین آپلینک این پروژه باید در سریعترین زمان ممکن انجام شود تا مردم پارسآباد از شبکه پایدار و باکیفیت فیبر نوری بهرهمند شوند.
سرعین؛ پایلوت شهر هوشمند
وزیر ارتباطات با اعلام آمادگی این وزارتخانه برای همکاری با استانداری اردبیل در اجرای طرح شهر هوشمند سرعین، گفت: در صورت تدوین برنامهای مشخص و زمانبندیشده، وزارت ارتباطات آماده است با مشارکت استان، سرعین را بهعنوان پایلوت شهر هوشمند توسعه دهد.
هاشمی در پایان ضمن اشاره به همکاری استانداری اردبیل در رفع موانع توسعه زیرساختهای ارتباطی، از جمله در حوزه مدیریت شهری، تأمین برق سایتهای ارتباطی، صدور مجوزها و هماهنگی با دستگاههای مرتبط، ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاریها، اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با سرعت بیشتری در استان اردبیل محقق شود.
استاندار اردبیل نیز در این جلسه با اشاره به اولویت این استان برای ارتقای شاخصهای ارتباطی، به نیاز این استان به ایجاد مراکز دیتاسنتر اشاره کرد.
وی با پیشنهاد شهر هوشمند سرعین، درخواست توسعه زیرساختهای ارتباطی این شهر را ارائه کرد.
امامی یگانه به نیاز استان اردبیل به مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و برای تأمین اعتبار آن درخواست همکاری داشت.
تقویت آنتندهی در نقاط گردشگری و شهرکهای صنعتی این استان از دیگر موضوعاتی بود که استاندار اردبیل به آن اشاره کرد.
استاندار اردبیل در این جلسه از آمادگی کامل برای رفع موانع فعالیت اپراتورهای ارتباطی و صدور مجوزها خبر داد.
بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه، معاونان وزیر و مدیران مرتبط، گزارشهایی از وضعیت پروژه فیبر نوری، توسعه ارتباطات روستایی، زیرساخت ارتباطی، پروژه جینف، خدمات الکترونیکی و امنیت سایبری این استان ارائه کردند و برای بهبود پیشبرد این پروژهها پیشنهادهایی مطرح کردند.
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