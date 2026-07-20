به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فولادی، در نشستی تخصصی با هیئت تکواندو، بر ضرورت بازنگری در روند توسعه این رشته تأکید کرد و گفت: امروزه زیرساختها، نیروی انسانی و تجهیزات، سه ضلع مثلث موفقیت در ورزش هستند و ضعف در هر کدام، مسیر پیشرفت را با مانع مواجه میکند و انتظار ما از هیئت تکواندو فراتر از وضعیت فعلی است و باید برای رفع مشکلات زیرساختی چارهاندیشی شود.
در ادامه این جلسه، کیکاووس ندایی، رئیس هیئت تکواندو استان هرمزگان، با ارائه گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۴، به ظرفیتهای تاریخی این رشته اشاره کرد و اظهار داشت: تکواندوی هرمزگان در سالهای گذشته همواره از مهدهای قهرمانپروری کشور بوده و ملیپوشان بسیاری را به تیمهای ملی معرفی کرده است وسیستم بانک اطلاعاتی فدراسیون و هیئت در حال حاضر بسیار کارآمد است، اما برای بازگشت به اوج، نیازمند هماهنگی بیشتر هستیم.
ندایی با تأکید بر نقش پررنگ بانوان در این هیئت، افزود: بانوان تکواندوکار استان از نظر حضور و فعالیت از آقایان پیشی گرفتهاند و بیشترین میزبانیهای ما مربوط به برگزاری دورههای مربیگری درجه ۳ ویژه بانوان بوده است ودر حال حاضر ۶۰ باشگاه فعال در استان داریم که سهم بانوان ۱۰ باشگاه است و ۱۰ هیئت شهرستانی نیز فعالانه کار میکنند.
رئیس هیئت تکواندو هرمزگان با اشاره به ضرورت تخصصیسازی فعالیت مربیان، تصریح کرد: مربیان تکواندو باید صرفاً به آموزش این رشته بپردازند و از ترکیب آن با رشتههایی مانند ووشو، موتای یا کیکبوکسینگ پرهیز کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان نیز در بخش پایانی این نشست، با قدردانی از زحمات اعضای هیئت، به نکته کلیدی استعدادیابی اشاره کرد و گفت: مسیر اصلی استعدادیابی، برگزاری مسابقات منظم و رقابتی در سطوح مختلف است. همچنین باید از ظرفیت صنایع استان در قالب مسئولیتهای اجتماعی و نیز حمایت خیرین، برای شکوفایی دوباره تکواندو استفاده کنیم. آمار ورزشکاران بیمهشده باید افزایش یابد و از تجارب ارزشمند پیشکسوتان برای عبور از دوران افت، بهره بگیریم.
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