حضور سه مربی همدانی در دوره تخصصی مدرسی پومسه فدراسیون تکواندو

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی و تخصصی مدرسی پومسه فدراسیون تکواندو با حضور جمعی از مربیان ممتاز این رشته در محل فدراسیون تکواندو برگزار شد.

در این دوره که با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی مدرسان و بازآموزی سرفصل‌های آموزشی رشته پومسه ترتیب یافته بود، قربان دلشاد، سیده معصومه حسینی و محمدمهدی جمشیدی از مربیان استان همدان به دعوت رسمی فدراسیون تکواندو حضور یافتند.

در طول برگزاری این دوره علمی-تخصصی آقایان افشار، نوری و ربانی به عنوان مدرسان دوره ضمن تشریح مباحث علمی و عملی مرتبط با پومسه، آخرین نکات آموزشی و استانداردهای فنی این رشته را برای شرکت‌کنندگان ارائه کردند تا گامی موثر در راستای یکپارچه‌سازی و به‌روزرسانی آموزش‌های پومسه در سطح کشور برداشته شود. این دوره آموزشی با رویکرد توسعه مهارت‌های تخصصی مدرسان و تقویت ظرفیت‌های مربیگری در سطح ملی برگزار شد.