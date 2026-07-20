به گزارش خبرنگار مهر، برنامه هفتگی ملاقات مردمی رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه ظهر دوشنبه با حضور محمدرضا کرمی برگزار شد و طی آن ۸۳ نفر از شهروندان به‌صورت حضوری مسائل، مشکلات و درخواست‌های خود را با عالی‌ترین مقام قضایی استان در میان گذاشتند.

در این دیدار، مراجعان به صورت چهره‌به‌چهره مشکلات خود را مطرح کردند و رئیس‌کل دادگستری استان پس از استماع درخواست‌ها، دستورات لازم را برای بررسی، پیگیری و رفع موانع موجود در چارچوب قوانین و مقررات صادر کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در حاشیه این دیدارها با تأکید بر اهمیت تکریم ارباب‌رجوع و ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم، اظهار کرد: ملاقات‌های مردمی فرصت مناسبی برای آگاهی دقیق از مسائل و دغدغه‌های شهروندان، رفع موانع موجود و ارتقای کیفیت خدمات قضایی است.

وی افزود: هدف از برگزاری این نشست‌ها صرفاً شنیدن مطالبات مردم نیست، بلکه تلاش می‌شود درخواست‌های مطرح‌شده از طریق مراجع ذی‌صلاح تا حصول نتیجه به‌صورت مستمر پیگیری شود.

کرمی با تأکید بر رویکرد مردم‌محور دستگاه قضایی، تصریح کرد: دادگستری استان کرمانشاه خود را موظف می‌داند در چارچوب قانون، با رعایت عدالت، دقت و سرعت به مطالبات مردم رسیدگی کرده و از همه ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از حقوق شهروندان استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه ملاقات مردمی رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه به‌صورت مستمر روزهای دوشنبه هر هفته برگزار می‌شود و شهروندان می‌توانند بدون واسطه مسائل و درخواست‌های خود را با رئیس‌کل دادگستری استان مطرح کنند.