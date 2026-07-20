به گزارش خبرنگار مهر،مریم حامدی، ظهر دوشنبه در همایش سه‌ساله‌های حسینی در مشگین‌شهر اظهار کرد: تقارن پنج صفر با شهادت حضرت رقیه(س)، یادآور مظلومیت خاندان امام حسین(ع) است و کربلا فقط یک واقعه تاریخی نیست از محرم تا امروز، این مسیر ادامه داشته و آنهایی که در میدان بودند، پیامشان به تمام دنیا رسید.

وی با اشاره به عبرت‌های جنگ‌های گذشته از جمله جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: تاریخ نشان داده بی‌تفاوتی نتیجه‌اش جز شکست نیست و عده‌ای به خاطر سکوت و بی‌عملی مردود شدند.

حامدی با بیان اینکه عاشورا در طول ۱۴۰۰ سال تکرار شده است، تصریح کرد: امام حسین(ع) پرچم را در کربلا برافراشت و امروز شهدای ما همان پرچم را برداشتند. کربلا امروز در کشور ما اتفاق افتاده است.

مسئول عتبات عالیات خواهران استان با اشاره به اینکه هنوز انتقام خون امام حسین(ع) گرفته نشده، گفت: بعد از ۱۴۰۰ سال هنوز دل ما خنک نشده و این راه ادامه دارد. زنان امروز ادامه‌دهنده راه حضرت زینب(س) هستند و با فرزندانشان پای آرمان‌های عاشورا ایستاده‌اند.

حامدی در پایان تأکید کرد: این جنگ، جنگ بین حق و باطل است و بر همه تکلیف است که در میدان باشیم و دشمنان را ناامید کنیم.