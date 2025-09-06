مجلس شورای دانش آموزی استان سمنان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین دوازدهمین دوره مجلس دانشآموزی جمهوری اسلامی ایران در استان سمنان همزمان با صبح شنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به میزبانی مرکز آموزشی، رفاهی فرهنگیان این استان برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، مجلس دانشآموزی را ظرفیتی ارزشمند برای مشارکت مستقیم دانشآموزان در فرآیند تصمیمگیریهای حوزه تعلیم و تربیت دانست و بر حضور پررنگ نمایندگان در برنامهها و فعالیتهای آموزشی تأکید کرد.
قاسم شریفی با بیان اینکه نمایندگان استان سمنان بهصورت برخط در کنار سایر نمایندگان سراسر کشور حاضر شدند و دیدگاهها و دغدغههای مهمی را بیان کردند، تاکید کرد: نمایندگان منتخب میتوانند نقش مؤثری در انعکاس نظرها و پیشنهادهای جامعه دانشآموزی ایفا کرده و فضای جلسات تصمیمگیری را تحت تأثیر قرار دهند.
وی افزود: انتظار داریم نمایندگان مجلس دانشآموزی در کمیسیونها، کارگروهها و شوراهای مرتبط با آموزش و پرورش حضور فعال داشته باشند و نظرهای خود را بهصورت مستقیم به مدیران و تصمیمسازان حوزه تعلیم و تربیت منتقل کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در پایان سخنانش تصریح کرد: این نمایندگان فرصت دارند تا در کنار مسئولان، دیدگاههای اصلی دانشآموزان را منعکس کرده و در ارتقای کیفیت برنامهریزیهای آموزشی و پرورشی سهیم باشند.
