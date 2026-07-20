به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «ترازو» به نویسندگی و کارگردانی مشترک علی حاجلیو و عرشیا زارعزاده قصه پسری است که با یک ترازو در خیابان به دنبال نان میگردد، اما شاید در واقع دنبال چیزی بزرگتر است. این اثر تلخ و شاعرانه با محوریت تنهایی در فضای شهری سرد و بیروح ساخته شده است.
در این اثر که به تازگی مراحل فنی آن به پایان رسیده است، بازیگرانی چون افسانه میرباقری، هادی رضایی، کیان محمدی، گلسا سالم، علی حاجیلو، امین ابراهیمی، عباس صفری و محمد مرادی به ایفای نقش میپردازند.
از دیگر عوامل این اثر میتوان به برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: حسین اسماعیلی، دستیار دوم کارگردان: مهدی حمیدی، فیلمبردار: سجاد پاکنهاد، دستیار فیلمبردار: سها پورمهدی، تدوینگر: وحید مروتی، صدابردار: علی گذشتی، طراح گریم: زهرا سالکی، دستیار گریم: الناز میرزا و بهار گودرزی، طراح صحنه و لباس: علی حاجیلو، دستیار صحنه و لباس: متین محمدپناه و مهدی سادات، آهنگساز: علی میرکریمی، مدیرتولید: امین ابراهیمی، منشی صحنه: آناهیتا میرباقری و مهنا سهرابی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: معین محمودیان، مدیر تدارکات: عباس صفری و مشاور رسانهای: سیدمحمدصالح سیادت اشاره کرد.
همزمان با پشت سرگذاشتن مراحل فنی، پوستر رسمی این اثر جهت شرکت در جشنوارههای مختلف نیز منتشر شده است.
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