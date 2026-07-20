کرمان به گفتمان‌ سازی فناوری نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای کرمان با تأکید بر ضرورت گفتمان‌سازی در حوزه فناوری اظهار کرد: توسعه اکوسیستم فناوری استان کرمان نیازمند روایت‌سازی و معرفی مستمر ظرفیت‌های موجود است.

محمدجواد رستمی، افزود: در کرمان مجموعه‌هایی از جمله پردیس سدید و شرکت‌های فناور ظرفیت مناسبی برای تولید محتوای تخصصی دارند و پارک آمادگی دارد این محتوا را در اختیار صداوسیما قرار دهد تا در قالب برنامه‌های مختلف به معرفی توانمندی‌های فناورانه استان پرداخته شود.

رئیس صداوسیمای مرکز کرمان نیز با استقبال از این پیشنهاد گفت: صداوسیما از هرگونه همکاری در حوزه اطلاع‌رسانی، تولید و پخش محتوای مرتبط با فناوری و نوآوری استقبال می‌کند و معرفی نخبگان، اقدامات و محصولات فناورانه را در راستای توسعه استان و جهاد تبیین از وظایف رسانه ملی می‌داند.

عماد محمدی، با بیان اینکه حوزه فناوری یکی از ظرفیت‌های ارزشمند برای برنامه‌سازی است، تصریح کرد: پارک علم و فناوری می‌تواند نقش مؤثری در غنای محتوای رسانه‌ای استان ایفا کند و هرچه برنامه‌ها فاخرتر، نخبه‌محورتر و ارزشمندتر باشند، زمینه جذب بیشتر جامعه نخبگانی فراهم خواهد شد.

رئیس صداوسیمای مرکز کرمان همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان دو مجموعه تأکید کرد و گفت: تصویر پارک علم و فناوری در افکار عمومی هنوز به‌طور کامل تبیین نشده است و لازم است با همکاری نزدیک‌تر، ظرفیت‌ها و دستاوردهای این مجموعه بیش از گذشته معرفی شود تا ضمن ایجاد امید در جامعه، انگیزه فعالیت در میان نخبگان و جوانان نیز افزایش یابد.