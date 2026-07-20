به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محمدی عصر دوشنبه در آیین اختتامیه چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران در گرگان، از برنامهریزی برای راهاندازی بنیاد ملی المپیادهای مهارتی خبر داد و اظهار کرد: این بنیاد با هدف شناسایی، حمایت و هدایت نخبگان مهارتی کشور تشکیل میشود تا مسیر حضور آنان در رقابتهای ملی و بینالمللی هموارتر شود.
وی با تأکید بر اینکه مسابقات مهارتی صرفاً یک رقابت نیست، افزود: این رویدادها زمینهساز توسعه فناوری، کشف استعدادهای برتر و تربیت نسل آینده متخصصان کشور است و باید به یک زیستبوم پایدار برای پرورش نخبگان مهارتی تبدیل شود.
محمدی خطاب به نوجوانان شرکتکننده گفت: وظیفه شما رویاپردازی و تلاش برای رسیدن به قلههای موفقیت است و وظیفه مسئولان نیز فراهم کردن زیرساختهایی است که تحقق این رویاها را ممکن کند.
توسعه ایران از مسیر مهارت میگذرد
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته اظهار کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته با اتکا به نیروی انسانی ماهر، فناوری و نوآوری توانستند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تثبیت کنند و ایران نیز برای دستیابی به توسعه پایدار راهی جز تقویت مهارتآموزی ندارد.
وی افزود: هرچه سرمایهگذاری در حوزه فناوری و آموزشهای مهارتی افزایش یابد، توان کشور در برابر چالشهای اقتصادی و تهدیدهای خارجی نیز بیشتر خواهد شد.
محمدی با بیان اینکه دشمنان، نقاط قوت و زیرساختهای کشور را هدف قرار میدهند، اظهار کرد: بهترین پاسخ به این تهدیدها، تربیت نسل خلاق، متخصص و توانمند است؛ نسلی که بتواند با دانش و مهارت، آینده ایران را بسازد.
معاون وزیر کار با انتقاد از غلبه فرهنگ مدرکگرایی در کشور گفت: اقتصاد امروز بیش از هر زمان دیگری به نیروی کار ماهر نیاز دارد و مسیر موفقیت تنها از دانشگاه عبور نمیکند.
وی ادامه داد: امروز صنعت، تولید و فناوری به متخصصان مهارتی نیازمند است و اگر توسعه آموزشهای مهارتی را جدی نگیریم، در سالهای آینده با کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه خواهیم شد.
محمدی با اشاره به آمار داوطلبان رشته علوم تجربی افزود: بخش بزرگی از استعدادهای کشور تنها در مسیر ورود به چند رشته دانشگاهی متمرکز شدهاند، در حالی که بسیاری از این استعدادها میتوانند در حوزههای مهارتی، فناوری و کارآفرینی منشأ تحول باشند.
وی خطاب به شرکتکنندگان مسابقات تأکید کرد: شما تنها جویندگان کار نیستید، بلکه کارآفرینان آینده کشور هستید و میتوانید با خلاقیت و مهارت، فرصتهای شغلی جدید ایجاد کنید.
مسابقات مهارت؛ سکوی حضور در رقابتهای جهانی
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با بیان اینکه مسابقات ملی، آغاز مسیر حضور در رقابتهای جهانی است، گفت: برنامهریزی کردهایم اکوسیستم مسابقات مهارتی را تقویت کنیم تا نوجوانان و جوانان ایرانی با آمادگی بیشتری در عرصههای بینالمللی حضور یابند.
وی افزود: راهاندازی بنیاد ملی المپیادهای مهارتی نیز در همین راستا انجام خواهد شد تا از نخبگان مهارتی کشور بهصورت هدفمند حمایت شود.
مهارت، زبان مشترک توسعه و اقتدار
در ادامه این مراسم، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و رئیس کارگروه تخصصی مهارتآموزی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور نیز با تأکید بر نقش آموزشهای مهارتی در آینده کشور اظهار کرد: موفقیت واقعی تنها به کسب مدال محدود نمیشود، بلکه در استمرار یادگیری و توانایی حل مسائل جامعه معنا پیدا میکند.
مصطفی آذرکیش افزود: مهارتآموزی فرآیندی مادامالعمر است و اگر به دنبال ایران قوی، خلاق و توانمند هستیم، باید آموزشهای مهارتی را از دوران مدرسه بهصورت جدی دنبال کنیم.
وی از تصویب آییننامه «هر دانشآموز، یک مهارت» خبر داد و گفت: این برنامه با همکاری دستگاههای مختلف در حال اجراست تا آموزش مهارت به یکی از ارکان اصلی نظام آموزشی کشور تبدیل شود.
آذرکیش با اشاره به گسترش هوش مصنوعی در همه عرصههای زندگی و اقتصاد اظهار کرد: آینده بازار کار متعلق به نیروهای مهارتدیده است و نسل جوان باید با یادگیری مهارتهای نوین، خود را برای مشاغل آینده آماده کند.
نظر شما