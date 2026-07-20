گلستان روی سکوی مهارت نوجوانان ایران؛ میزبان با ۶ مدال درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران با معرفی استعدادهای برتر پنج رشته تخصصی در گرگان به کار خود پایان داد؛ رقابت‌هایی که در آن ۸۲ نوجوان منتخب از میان بیش از هزار و ۷۰۰ شرکت‌کننده از ۲۱ استان کشور، توانمندی‌های خود را در حوزه‌های تخصصی فناوری و طراحی به نمایش گذاشتند.

این دوره از مسابقات در رشته‌های فناوری‌های وب، توسعه نرم‌افزار، توسعه نرم‌افزارهای موبایل، طراحی گرافیک و طراحی معماری با اتوکد برگزار شد و شرکت‌کنندگان طی دو روز در فضایی رقابتی و بر اساس استانداردهای مهارتی، توانایی‌های خود را محک زدند.

در پایان این رقابت‌ها، نمایندگان استان گلستان توانستند عملکردی درخشان از خود برجای بگذارند و با کسب ۲ مدال طلا، ۳ مدال نقره و یک مدال برنز، یکی از موفق‌ترین تیم‌های حاضر در چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران باشند.

در رشته طراحی معماری با اتوکد، یاسمین سادات حسینی از گلستان عنوان نخست و مدال طلا را کسب کرد و روشنک گرگانی دیگر نماینده گلستان به مدال نقره رسید. همچنین امیررضا جلالی‌گرمرو از گلستان به همراه یلدا اسکندری از اصفهان به صورت مشترک جایگاه سوم این رشته را به دست آوردند.

در رشته طراحی گرافیک نیز میکاییل عابدی‌زاده از گلستان موفق به کسب مدال نقره شد و در رشته توسعه نرم‌افزار، محمدجواد رحیمی از گلستان عنوان دوم و مدال نقره را از آن خود کرد.

در سایر رشته‌ها نیز برگزیدگان معرفی شدند؛ در رشته فناوری‌های وب، امیرعباس خلفی از خوزستان مدال طلا، محمدجواد جعفری از تهران مدال نقره و درسا دانش از خراسان جنوبی مدال برنز را کسب کردند.

در رشته توسعه نرم‌افزارهای موبایل، امیرحسین اخضری از فارس بر سکوی نخست ایستاد، سینا فیروزان قزلجه از تهران دوم شد و محمدپارسا امینی از اصفهان جایگاه سوم را به دست آورد.

همچنین در رشته توسعه نرم‌افزار، بردیا امجدی از گیلان مدال طلا گرفت، محمدجواد رحیمی از گلستان به مدال نقره رسید و محمدمعین ضیایی از اصفهان و محمدحسام پورآجی از آذربایجان غربی به صورت مشترک سوم شدند.

چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران با هدف شناسایی استعدادهای برتر، تقویت خلاقیت و آماده‌سازی نسل آینده برای حضور در عرصه‌های فناوری، نوآوری و بازار کار برگزار شد و برگزیدگان این رقابت‌ها مسیر حضور در مراحل بالاتر مهارتی را دنبال خواهند کرد.