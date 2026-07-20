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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۰

اقتصاد دانش‌بنیان با مهارت‌آموزی جان می‌گیرد

اقتصاد دانش‌بنیان با مهارت‌آموزی جان می‌گیرد

گرگان- معاون اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر اینکه بازار کار امروز بیش از مدرک به مهارت، خلاقیت و نوآوری نیاز دارد، گفت: توسعه آموزش‌های مهارتی پیش‌نیاز تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر عصر دوشنبه در آیین اختتامیه چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران، با اشاره به نقش آموزش‌های مهارتی در آینده اقتصاد کشور اظهار کرد: بازار کار امروز دیگر صرفاً به دارندگان مدارک دانشگاهی نیاز ندارد، بلکه مهارت، خلاقیت، نوآوری و توانایی کار تیمی مهم‌ترین مؤلفه‌های موفقیت در اقتصاد امروز به شمار می‌روند.

وی حضور نوجوانان منتخب از استان‌های مختلف کشور در این رویداد را نمادی از ظرفیت‌های ارزشمند ایران دانست و افزود: گردهم آمدن استعدادهای برتر مهارتی از سراسر کشور، نویدبخش آینده‌ای روشن برای توسعه ایران و تقویت سرمایه انسانی است.

کیان‌مهر با بیان اینکه مهم‌ترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی ماهر است، اظهار کرد: تجربه اقتصادهای موفق جهان نشان می‌دهد که رشد و پیشرفت پایدار بر پایه دانش، مهارت و نوآوری شکل می‌گیرد و کشورهایی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، امروز در عرصه‌های اقتصادی و فناوری پیشتاز هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: مسابقات ملی مهارت تنها یک رقابت میان نوجوانان نیست، بلکه بستری برای شناسایی استعدادها، پرورش نخبگان مهارتی و تربیت نسل آینده متخصصان و طراحان فناوری‌های نوین کشور محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر حمایت دولت از توسعه آموزش‌های مهارتی گفت: گسترش آموزش‌های مهارتی یکی از سیاست‌های مهم دولت برای توانمندسازی نیروی کار، افزایش بهره‌وری و پاسخگویی به نیازهای متحول بازار کار است.

کیان‌مهر خاطرنشان کرد: گلستان نیز با همین رویکرد، توسعه مهارت‌آموزی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و میزبانی چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان در حوزه آموزش، سرمایه‌گذاری و میزبانی رویدادهای ملی و بین‌المللی فراهم کرد.

وی تأکید کرد: گلستان از ظرفیت‌های لازم برای برگزاری رویدادهای بزرگ ملی و بین‌المللی برخوردار است و این استان آمادگی دارد در آینده نیز میزبان برنامه‌های تخصصی در حوزه مهارت، فناوری و نوآوری باشد.

کد مطلب 6893902

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