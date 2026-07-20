به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر عصر دوشنبه در آیین اختتامیه چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران، با اشاره به نقش آموزشهای مهارتی در آینده اقتصاد کشور اظهار کرد: بازار کار امروز دیگر صرفاً به دارندگان مدارک دانشگاهی نیاز ندارد، بلکه مهارت، خلاقیت، نوآوری و توانایی کار تیمی مهمترین مؤلفههای موفقیت در اقتصاد امروز به شمار میروند.
وی حضور نوجوانان منتخب از استانهای مختلف کشور در این رویداد را نمادی از ظرفیتهای ارزشمند ایران دانست و افزود: گردهم آمدن استعدادهای برتر مهارتی از سراسر کشور، نویدبخش آیندهای روشن برای توسعه ایران و تقویت سرمایه انسانی است.
کیانمهر با بیان اینکه مهمترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی ماهر است، اظهار کرد: تجربه اقتصادهای موفق جهان نشان میدهد که رشد و پیشرفت پایدار بر پایه دانش، مهارت و نوآوری شکل میگیرد و کشورهایی که در این حوزه سرمایهگذاری کردهاند، امروز در عرصههای اقتصادی و فناوری پیشتاز هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: مسابقات ملی مهارت تنها یک رقابت میان نوجوانان نیست، بلکه بستری برای شناسایی استعدادها، پرورش نخبگان مهارتی و تربیت نسل آینده متخصصان و طراحان فناوریهای نوین کشور محسوب میشود.
وی با تأکید بر حمایت دولت از توسعه آموزشهای مهارتی گفت: گسترش آموزشهای مهارتی یکی از سیاستهای مهم دولت برای توانمندسازی نیروی کار، افزایش بهرهوری و پاسخگویی به نیازهای متحول بازار کار است.
کیانمهر خاطرنشان کرد: گلستان نیز با همین رویکرد، توسعه مهارتآموزی را در اولویت برنامههای خود قرار داده و میزبانی چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای استان در حوزه آموزش، سرمایهگذاری و میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی فراهم کرد.
وی تأکید کرد: گلستان از ظرفیتهای لازم برای برگزاری رویدادهای بزرگ ملی و بینالمللی برخوردار است و این استان آمادگی دارد در آینده نیز میزبان برنامههای تخصصی در حوزه مهارت، فناوری و نوآوری باشد.
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