به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علوی، ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: متأسفانه به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف دچار رکود و استهلاک شده و آن سطح مطلوب مورد انتظار محقق نشده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه، فرصت‌های سرزمینی است که خود نیازمند سرمایه‌گذاری است؛ اما با توجه به چالش‌های موجود در بخش سرمایه‌گذاری، باید بر روی شاخصه سوم یعنی بهره‌وری تمرکز کرد. بهره‌وری در کشور تنها ۲.۸ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده که طبق برنامه هفتم توسعه باید تا پایان این برنامه به ۷ درصد برسد.

علوی با اشاره به شرایط تحریم و چالش‌های اقتصادی کشور، تأکید کرد: در این شرایط راهی جز افزایش بهره‌وری از طریق توانمندسازی افراد نداریم. هر کجا که افراد را آموزش دهیم و ماهر کنیم، قطعاً شاهد افزایش بهره‌وری، اشتغال و بهبود معیشت خانواده‌ها خواهیم بود.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان ادامه داد: امروزه وقتی از کشورهای توسعه‌یافته صحبت می‌شود، دیگر فقط به معادن و منابع طبیعی اشاره نمی‌کنند، بلکه سرمایه انسانی، تخصص و مهارت نیروی کار را معیار اصلی توسعه پایدار می‌دانند.

وی گفت: امروز دنیا به سمت اقتصاد خدماتی حرکت کرده و ارزش افزوده اصلی در مشاغل خدماتی نهفته است که آموزش‌های مهارتی نقش کلیدی در آن دارد. حتی یک پزشک متخصص جراح در مجموعه ما برای اعزام به خارج، مدرک فنی‌حرفه‌ای گرفت زیرا تنها مدارک دارای کد ISCO، مدارک معتبر فنی‌حرفه‌ای هستند.

وی با ابراز امیدواری از تغییر نگاه جامعه و سیاست‌گذاران، اظهار داشت: خانواده‌ها باید آموزش‌های مهارتی را جدی بگیرند. ما قصد داریم ۵۰ درصد دانش‌آموزان و ۴۰ درصد دانشجویان را از آموزش‌های مهارتی منتفع کنیم، اما متأسفانه تنها یک درصد از بودجه آموزشی کشور به این حوزه اختصاص یافته است. این نیازمند تغییر جدی نگاه در سطح جامعه و سیاست‌گذاری است.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای چهارمحال و بختیاری در پایان بر لزوم ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی، حمایت بیشتر سیاست‌گذاران و اولویت‌بندی این حوزه تأکید کرد.

در زندان‌ها بستر مهارت‌آموزی فراهم شده است

علوی، اظهار کرد: در زندان‌ها بستر مهارت‌آموزی فراهم شده است، هرچند شرایط زندان و نبود پذیرش کامل، برگزاری کلاس‌ها را با چالش‌هایی همراه کرده است.

وی افزود: برخی از زندانیان با علاقه فراوان در دوره‌ها شرکت می‌کنند، اما تعدادی نیز آن را بخشی اجباری از محکومیت خود می‌دانند و استقبال کمتری نشان می‌دهند. به همین دلیل درخواست کردیم آزمون‌های پروژه‌محور برگزار شود تا افراد نیازی به آشنایی پیشرفته با کامپیوتر نداشته باشند و این آموزش‌ها منجر به صدور گواهینامه رسمی شود.

علوی با اشاره به تمرکز ویژه بر آموزش بانوان گفت: یکی از مهم‌ترین مخاطبان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، بانوان هستند. سال گذشته به مناسبت روز زن، نمایشگاه بسیار موفق و قوی‌ای در فرهنگسرا برگزار کردیم که یکی از بهترین نمایشگاه‌های سطح استان بود و با استقبال چشمگیری مواجه شد.

وی ادامه داد: بانوان در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع دستی، فرش، گلیم، صنایع غذایی، کامپیوتر، هوش مصنوعی و رباتیک فعال هستند. با توجه به اینکه بسیاری از بانوان سرپرست خانوارند و مسئولیت تأمین معیشت خانواده را بر عهده دارند، رشته‌های متنوعی برای آنها طراحی شده است. تراش سنگ‌های زینتی نیز از رشته‌های بسیار پردرآمد برای بانوان است که هم‌اکنون در حال اجرا می‌باشد. فهرست کامل رشته‌ها و مربیان آماده است و در صورت نیاز در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان با اشاره به ارتقای عملکرد سازمان در سطح کشور افزود: پیش از این در ارزیابی عملکرد استان‌ها رتبه سی‌ام را داشتیم که در آخرین ارزیابی به رتبه هجدهم رسیدیم. با توجه به اینکه دوره ارزیابی مربوط به سال ۱۴۰۴ است، هم‌اکنون در رتبه بیست و دوم از ۳۱ استان قرار داریم. این پیشرفت حاصل اجرای پروژه‌هایی است که سازمان مرکزی برای ما تعریف کرده بود و تلاش کردیم رسالت‌های آموزشی و مهارتی خود را ارتقا دهیم.

علوی یکی از اقدامات مهم انجام‌شده را تدوین «سند مهارت‌آموزی استان» عنوان کرد و گفت: این سند به‌صورت جامع تدوین شد تا مشخص شود از کجا آمده‌ایم، اکنون کجا هستیم و قرار است به کجا برسیم. برای این منظور نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، آگاهی از وضعیت رشته‌ها و شناسایی نیازهای مهارتی استان داشتیم. خدا را شکر حدود ۱۵ روز پیش این سند آماده و برای سازمان مدیریت ارسال شد. پس از دریافت برخی نقدها، در حال تکمیل آن هستیم و پیوست رسانه‌ای سند را نیز در حال تهیه داریم تا بتوانیم از آن به‌عنوان سند بالادستی در استان استفاده کنیم.

وی افزود: همزمان با تدوین سند، نیازسنجی مهارتی صنایع استان را نیز انجام دادیم و تفاهم‌نامه‌های بسیار خوبی با شرکت‌های فولاد استان، صدا و سیما، اتاق بازرگانی و سایر بخش‌ها منعقد کرده‌ایم. هدف ما این است که صنایع را بیشتر در فرآیند آموزش‌های مهارتی و نیازسنجی مشارکت دهیم تا آموزش‌ها دقیقاً منطبق با نیاز بازار کار باشد.

علوی در خصوص چالش‌های فرهنگی بازار کار گفت: متأسفانه هنوز فرهنگ مراجعه به مشاغل مهارتی و تطبیق مهارت افراد با نیاز بازار کار به‌طور کامل شکل نگرفته و برخی دستگاه‌ها و کارفرمایان کمتر به مهارت فرد توجه می‌کنند. امیدواریم با حل این مسائل، شاهد ایجاد اشتغال پایدار باشیم.

وی بزرگ‌ترین چالش‌های اولیه خود را هنگام ورود به مجموعه این‌گونه برشمرد: دو چالش اصلی داشتیم؛ نخست اینکه تجهیزات آموزشی به‌روز نبودند و دوم، آموزش‌ها و استانداردهای ما مطابق با نیاز روز بازار کار نبود. هنوز هم نمی‌توانم بگویم همه مشکلات در این زمینه کاملاً رفع شده است، اما تلاش جدی برای به‌روزرسانی تجهیزات و استانداردسازی دوره‌ها در حال انجام است.