رقابت ۱۵۵۵ نوجوان برای رسیدن به جمع ۸۲ استعداد برتر مهارتی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا راز عصر دوشنبه در آیین اختتامیه چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران در گرگان، از استقبال گسترده نوجوانان از این رویداد ملی خبر داد و اظهار کرد: چهارمین دوره مسابقات با ثبتنام یکهزار و ۵۵۵ نوجوان از سراسر کشور آغاز شد و پس از برگزاری آزمونهای تخصصی و ارزیابی پروژهمحور، تنها ۸۲ نفر موفق شدند به مرحله نهایی راه پیدا کنند.
وی با بیان اینکه طراحی آزمونها بر اساس استانداردهای تخصصی هر رشته انجام شده است، افزود: شرکتکنندگان در فرآیندی رقابتی و بر مبنای پروژههای عملی ارزیابی شدند تا توانمندیهای واقعی آنان در حوزههای مهارتی سنجیده شود.
مدیرکل راهبردی دفتر مسابقات سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با اشاره به بهرهگیری از داوران و کارشناسان خبره بینالمللی در این دوره گفت: برای ارتقای کیفیت مسابقات، از متخصصان دارای تجربه جهانی استفاده شد و زیرساختهای نرمافزاری و فنی نیز مطابق استانداردهایی فراهم شد که در مسابقات بینالمللی مهارت مورد استفاده قرار میگیرد.
راز ادامه داد: همچنین برنامهریزی شده است تیمهای منتخب در اردوهای تخصصی آمادهسازی حضور یابند تا برای رقابتهای بینالمللی از جمله مسابقات شانگهای آمادگی لازم را کسب کنند.
وی با تأکید بر اینکه سطح رقابتها در این دوره بسیار بالا و حرفهای بود، اظهار کرد: نوجوانان شرکتکننده عملکردی فراتر از انتظار داشتند و توانستند تواناییهای خود را در فضایی رقابتی و مبتنی بر استانداردهای جهانی به نمایش بگذارند.
مدیرکل راهبردی دفتر مسابقات سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، هدف اصلی این رویداد را شناسایی و پرورش استعدادهای مهارتی عنوان کرد و گفت: حمایت سازمان تنها به برگزیدگان محدود نمیشود، بلکه برای همه نوجوانانی که از ابتدای مسیر در این مسابقات ثبتنام کردهاند، دورههای آموزشی، اردوهای مهارتی و برنامههای توانمندسازی پیشبینی شده است تا استعدادهای آنان حفظ و تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: این مسابقات نقطه آغاز مسیر نخبگان مهارتی کشور است و تلاش میکنیم با استمرار آموزشها و فراهم کردن فرصتهای جدید، زمینه حضور موفق این نوجوانان در عرصههای ملی و بینالمللی و نقشآفرینی آنان در توسعه فناوریهای نوین کشور را فراهم کنیم.
نظر شما