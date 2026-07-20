به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه منصوری ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان در گلستان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: نگاه سازمان تنها به اهدای مدال محدود نیست، بلکه هدف اصلی، ایجاد مسیر اشتغال، کارآفرینی و تبدیل استعدادهای مهارتی به سرمایههای مولد اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه بسیاری از مدالآوران مسابقات مهارت امروز خود کارآفرین هستند، افزود: بیش از ۶۰ شرکت برای جذب برگزیدگان مسابقات ملی مهارت اعلام آمادگی کردهاند، اما واقعیت این است که اغلب این افراد به دلیل توانمندیهای تخصصی، خود به سمت راهاندازی کسبوکار و خلق فرصتهای شغلی حرکت میکنند و کمتر در جستوجوی استخدام هستند.
منصوری با اشاره به برنامههای حمایتی از نخبگان مهارتی گفت: سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در تلاش است با گسترش همکاری با بنیاد ملی نخبگان، زمینه بهرهمندی مدالآوران از امتیازات نخبگی را فراهم کند. همچنین استفاده از ظرفیتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه تسهیلات و حمایت از کسبوکارهای مهارتی در دستور کار قرار دارد.
مسابقات مهارت؛ سکوی ورود به بازار کار
معاون پژوهش، برنامهریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با تأکید بر اینکه مهمترین دستاورد مسابقات، تجربه عملی و قرار گرفتن در فضای رقابت حرفهای است، اظهار کرد: مدال تنها بخشی از این رویداد است؛ ارزش واقعی مسابقات، انتقال فناوری، آشنایی با استانداردهای جهانی و کسب تجربهای است که شرکتکنندگان را با سرعت بیشتری نسبت به سایر افراد وارد بازار کار میکند.
وی ادامه داد: مسابقات مهارت، صدای مهارتآموزی را در کشور بلند میکند و باعث میشود خانوادهها، صنایع و جامعه بیش از گذشته به آموزشهای مهارتی توجه کنند؛ همین فرهنگسازی یکی از مهمترین آثار این رویدادها در توسعه اشتغال است.
اشتغال بیش از ۴۰ درصد کارجویان آموزشدیده
منصوری با اشاره به مأموریت اصلی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اظهار کرد: رسالت این سازمان تربیت نیروی کار ماهر برای بازار کار است و یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد ما، میزان اشتغال مهارتآموختگان است.
وی افزود: بر اساس نظام رهگیری اشتغال، بیش از ۴۰ درصد کارجویانی که از آموزشهای مهارتی سازمان بهرهمند میشوند، وارد بازار کار شدهاند و این نشاندهنده اثربخشی آموزشهای مهارتی در ایجاد اشتغال پایدار است.
بدون بخش خصوصی، تحول در مهارتآموزی ممکن نیست
معاون پژوهش، برنامهریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، مشارکت بخش خصوصی را مهمترین راهبرد تحول در نظام مهارتآموزی دانست و گفت: اداره مراکز بهصورت هیئت امنایی، اجرای آموزشهای دوگانه در کنار صنایع و توسعه مشارکتهای عمومی و خصوصی، از سیاستهای محوری سازمان برای افزایش کیفیت آموزشهاست.
وی با اشاره به عملکرد استان گلستان در این زمینه خاطرنشان کرد: گلستان از استانهای پیشرو در اجرای مدل هیئت امنایی مراکز آموزش فنی و حرفهای است و تجربه این استان نشان میدهد که هر جا بخش خصوصی وارد میدان شده، کیفیت آموزش، بهروزرسانی تجهیزات و ارتباط با بازار کار نیز ارتقا یافته است.
تدوین نقشه مهارتی متناسب با ظرفیت استانها
منصوری از تدوین سند جامع نیازسنجی آموزشهای فنی و حرفهای برای همه استانهای کشور خبر داد و گفت: این سند بر پایه آمایش سرزمین، ظرفیتهای اقتصادی، نیازهای فرهنگی و آیندهپژوهی مشاغل تدوین شده و مبنای برنامهریزی آموزشی استانها خواهد بود تا آموزشها متناسب با نیاز واقعی بازار کار ارائه شود.
گلستان ظرفیت تبدیل شدن به قطب مهارت کشور را دارد
وی با اشاره به میزبانی گلستان در برگزاری مسابقات ملی مهارت نوجوانان گفت: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر شناسایی استعدادهای برتر، جایگاه استان میزبان را در حوزه مهارت ارتقا میدهد و میتواند به معرفی ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی و حتی گردشگری استان در سطح ملی و بینالمللی کمک کند.
منصوری تأکید کرد: آینده توسعه اقتصادی کشور از مسیر مهارتآموزی میگذرد و هر میزان سرمایهگذاری در این حوزه افزایش یابد، به همان نسبت شاهد رشد اشتغال، کارآفرینی و بهرهوری در اقتصاد خواهیم بود.
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