تیراندازی در دنور آمریکا با یک کشته و ۸ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی بی اس، در پی تیراندازی شبانه در جنوب شرقی دنور، یک مرد جان باخت و چندین نفر دیگر مجروح شدند.

این خبر را پلیس دنور اعلام کرد و افزود که در حال تلاش برای گردآوری اطلاعات درباره مظنونان است.

این حادثه اندکی پس از نیمه‌شب در «اولترا لانج ایست» (Ultra Lounge East) واقع در خیابان «ایست همپدن» (East Hampden ) رخ داد.

پلیس آمریکا اعلام کرد که ۸ نفر به بیمارستان منتقل شدند و جراحات آن‌ها به‌گونه‌ای است که جانشان را تهدید نمی‌کند.

ران توماس، رئیس پلیس دنور در یک نشست خبری گفت که تیراندازی در محوطه باز و پارکینگ این باشگاه شبانه رخ داده است.