مارکو روبیو: واشنگتن نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات تردید دارد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا با تکرار لفاظی ها و دروغ پردازی‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که مقامات ایرانی در تلاشی برای مذاکره درباره تنش‌های کنونی، با دولتمردان آمریکایی ارتباط برقرار کرده‌اند.

وزیر خارجه آمریکا که ارتش تروریستی این کشور برای یازدهمین شب متوالی مواضع غیرنظامی و نظامی مختلف در داخل کشور را هدف حملات امشروع خود قرار داده‌ است، با فرار به جلو برای توجیه جنایات آمریکا در ایران گفت که واشنگتن نسبت به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات تردید دارد، زیرا طرف ایرانی به تعهدات خود پایبند نبوده است.

روبیو با طرح این ادعا که آمریکا آسیب های زیادی به زیرساخت‌های نظامی ایران وارد کرده‌ است، گفت که ایرانی‌ها در تنگنای بزرگی قرار دارند و تورم شدیدی در کشورشان وجود دارد.

وی در تناقض با اظهارات قبلی خود مبنی بر اینکه آمریکا نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات تردید دارد، گفت: ما برای مذاکره با ایران آمادگی داریم، اما به نظر می‌رسد آن‌ها آماده نیستند.

وزیر خارجه آمریکا در توجیه ناتوانی کشورش برای تحت کنترل درآوردن تنگه راهبردی هرمز مدعی شد که واشنگتن در حال تلاش برای محدود کردن توانایی ایران در هدف قرار دادن کشتی‌ها و تهدید کشتیرانی است. ایران باید به بازگشایی تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی پایبند باشد.

وی که لحظاتی پیش، از «تنگنای بزرگ » ایران سخن گفتگو بود، با تغییر لحن خود خواستار تداوم مذاکرات با ایران شد و گفت که آمریکا تسلط هیچ کشوری بر گذرگاه‌های دریایی و پهنه‌های آبی جهان را نمی‌پذیرد.

روبیو در اظهارات خود به ادامه مذاکرات آمریکا و چین نیز پرداخت و گفت: مهم است که صرف‌نظر از اختلافات، به گفتگو با چین ادامه دهیم... چین اقدامی که مسیر جنگ با ایران را تغییر دهد،، انجام نداده است و گاهی همکاری‌هایی داشته است.

وی با اشاره به روند تحولات جنگ اوکراین مدعی شد که آمریکا به دنبال پایان دادن به این جنگ و ایفای نقش مثبت برای تحقق این هدف است و وی در دیدار با سرگی لاوروف همتای روس خود، درباره جنگ اوکراین گفتگو خواهد کرد.

وزیر خارجه ترامپ ادعای نخ نمای دولت آمریکا در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرده و مدعی شد که آمریکا دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد پذیرفت.

وی بدون اشاره به جنایات ارتش آمریکا علیه ایران و بدون در نظر گرفتن ترتیبات جدید عبور و مرور در تنگه هرمز ادعا کرد که ایرانی‌ها حملاتی را علیه کشتی‌ها در تنگه هرمز صورت می‌دهند و آمریکا در حال دفاع از آزادی کشتیرانی است!

روبیو مدعی شد که آمریکا ترجیح می‌دهد به یک راه‌حل دیپلماتیک با ایران برسد. وی افزود: ما می‌خواهیم به‌زودی به توافقی با ایران دست یابیم و رئیس‌جمهور ترامپ همواره برای رسیدن به توافق‌ها تلاش می‌کند.

وزیر خارحه آمریکا که کشورش از بدو امضای تفاهم با ایران، مفاد این تفاهم را نقض کرده بود، مدعی شد که اگر ایران در مذاکرات با آمریکا همکاری نکند و توافق به دست نیاید، واشنگتن گزینه‌هایی در اختیار دارد.

وی در ادامه دروغ پردازی‌های خود گفت: تفاهم‌نامه کمتر از دو هفته پس از امضا نقض شد و بی‌اعتمادی نسبت به ایران وجود دارد... ایران در حال فتنه‌انگیزی و ایجاد مشکل است و هواپیمایی از تهران به یمن فرستاده است.