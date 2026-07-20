قائم پناه: دولت در کنار مردم خوزستان ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم پناه عصر امروز دوشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان خوزستان، بیان کرد: وجب به وجب خاک خوزستان با خون جوانان کشور آمیخته است.

معاون اجرایی رئیس جمهور خطاب به مردم خوزستان گفت: دولت در کنار شماست و از شما حمایت می کند به گونه ای که در عملیات اخیر که دشمن بر استان های جنوبی متمرکز شده همان اهمیت که در تهران است در خوزستان و دیگر استان ها وجود دارد و این جلسه به همین دلیل تشکیل شده است.

وی ادامه داد: خرسندیم که دولت در طول جنگ رمضان به رغم گرانی کالا توانست معیشت مردم را تامین کند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه در ایام جنگ برق قطع نشد، افزود: به محض بروز مشکل، ترمیمی صورت گرفت و اگر خطوط ارتباطی زده می شد در کسری از ثانیه ترمیم صورت می گرفت.

قائم‌ پناه عنوان کرد: وقتی می گوییم ایران را می سازیم به دست جوانان مجدد ساخته خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایران خم شده اما هیچ گاه نشکسته، تاکید کرد: ایران تمدن بزرگ و هزارساله دارد، ریشه در عمق تاریخ و تمدن دارد و به همت همه مردم هیچ گاه نمی شکند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اعلام اینکه حملات دشمن، طرح های توسعه ای و رفع ناترازی را عقب انداخت، تصریح کرد: ۶۵۰ میلیون متر مکعب گاز تولید می کردیم، در ساعت پیک ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون متر مکعب کمبود گاز داشتیم و اکنون با شرایط جنگ ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز از میدان خارج شده که ناترازی بزرگی در بخش گاز ایجاد شده و می طلبد مردم در این حوزه کمک داشته باشند.

قائم پناه افزود: درصدد رفع ناترازی برق بودیم اما با زدن نیروگاه ها، کارخانه های پتروشیمی و فولاد به ناترازی اضافه شد. به رغم همه اینها با مدیریتی که صورت می گیرد تلاش می کنیم کمترین آسیب به مردم برسد.

وی با بیان اینکه نیاز به تولید داریم، عنوان کرد: وقتی می خواهیم کارگری بیکار نشود و نان آوری بی پول نشود باید تولید داشته باشیم و برای این ها گاز و برق و انرژی لازم است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه در شرایطی جنگی هستیم، تاکید کرد: اگر صحبت از مبارزه می کنیم باید الفبای مبارزه را رعایت کنیم؛ نیازمند این هستیم انرژی ها را به معنای واقعی کلمه مدیریت کنیم تا تاب آوری ها بیشتر شد.

قائم پناه افزود: منابع محدود شده، صادرات نفت و پتروشیمی محدود شده است و بازسازی اولویت اول ما است.

وی گفت: ممکن است توسعه عقب بیفتد بنابراین باید با همت بیشتر ایستاد و منابع را مدیریت کرد که هیچ منبعی مهم تر از انرژی که رکن پیشرفت و توسعه است، نیست.

معاون اجرایی رئیس جمهور به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری اشاره و عنوان کرد: اگر ایران، ملت تاب آور و مقاوم دارد ناشی از وحدت و انسجام است. اگر مقام معظم رهبری از وحدت صحبت می فرمایند، اگر رهبر شهید همیشه از وحدت سخن می گفتند باید همه انسجام را حفظ کنیم.

قائم پناه با تاکید بر اینکه فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری بوده و هستند، ادامه داد: اگر مذاکره ای بخواهد شکل گیرد باید حتما مورد تایید ایشان باشد اگر تفاهم نامه ای امضا شد با اذن ایشان انجام گرفته است و اگر ادامه مذاکره با اجازه رهبر بوده پس باید تابع رهبر باشیم و جلوتر نزنیم.

وی اظهار کرد: هیچ مصوبه شورای امنیت ملی بدون اذن مقام معظم رهبری نه قانونی و نه اجرایی است لذا از همه تقاضا داریم بر طبل تفرقه نکوبند، باید از رییس‌جمهور، رییس مجلس، رییس قوه قضاییه و نیروهای مسلح حمایت کنیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور بیان کرد: در میدان و تریبون های رسمی باید از مذاکره کننده، رزمنده ها، فرماندهان، لانچر نشین ها و ... حمایت کنیم که این ها لازمه وحدت و پیروزی ما است.

قائم پناه گفت: ایران ما باید آباد و آزاد باشد و به حول قوه الهی ایران را آزاد و آباد خواهیم ساخت.