به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائم پناه عصر امروز دوشنبه در جمع بندی سفر خود به خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیرو دستور رئیس جمهور به استان های جنوب کشور سفر کردیم تا اولا به مردم اعلام کنیم دولت در کنار مردمان خوب مقاوم استان های جنوبی کشور، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است.

معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: مدیران استان از جمله استاندار خوزستان، دیگر استانداران و مدیران، خوب درخشیدند که آمده ایم به آنها خداقوت بگوییم.

وی با بیان اینکه خسارات وارد شده جنگ را ارزیابی کردیم، گفت: پتروشیمی‌های عسلویه و بندر ماهشهر و فولاد خوزستان را ارزیابی کردیم. میزان خسارت ها را براورد می کنیم، در ستاد بازسازی تامین منابع می شوند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اعلام اینکه بازسازی ها آغاز شده است، تصریح کرد: امیدوارم سرعت پیدا کند تا نه صنعتی بخوابد و نه فردی بیکار شود. همچنین روند توسعه کشور ادامه پیدا کند.

قائم پناه افزود: همچنین آماده ایم بگوییم اگر جنگ هم ادامه پیدا کند در حین جنگ نیز مردم زندگی خود را ادامه می دهند. آب، برق و گاز را تا حد امکان فراهم می کنیم و معیشت مردم را تامین می کنیم که تاکنون دولت هرآنچه در توان داشته برای رفاه مردم انجام داده است.

وی به خاموشی های ناشی از گرمای شدید هوا به دلیل ناترازی ناشی از کمبود قبلی و بمباران ها اشاره و اظهار کرد: در استان خوزستان و جنوبی مردم هوای بالای ۵۰ درجه را تجربه می کنند که وزیر نیرو تمهیداتی اندیشیدند، مناطقی که درگیر جنگ هستند و گرم است خاموشی خانگی نداشته باشند یا نسبت به کشور حداقل باشد تا مردم به رغم اینکه زیر بمباران باشند، هوای مطلوبی برایشان فراهم شود.