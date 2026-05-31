به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسفپور شامگاه یکشنبه در نشست با مدیران ایستگاههای تفریحی این شهرستان، ضمن قدردانی از زحمات ستاد ساماندهی سواحل و مدیران ایستگاههای تفریحی، با تأکید بر اهمیت سواحل شهرستان اظهار داشت: ساحل برای مجموعه مدیریت شهری بسیار مهم است و باید بهرهبرداری مناسب و در شأن مردم و مسافران از ظرفیتهای ساحلی صورت گیرد.
فرماندار چالوس با اشاره به ضرورت اجرای دقیق شرح وظایف ابلاغی، تصریح کرد که مدیران ایستگاههای تفریحی باید طبق تعریف و چارچوب تعیینشده فعالیت کنند.
وی گفت: نحوه برخورد و عملکرد مجموعه مدیریت شهری و مدیران ایستگاهها باید به نفع شهرستان و موجب ارتقای خدمات باشد.
فرماندار چالوس افزود: شرح وظایف در اختیار مدیران قرار گرفته و از آنان مسئولیتپذیری میخواهیم و موضوعات را پیگیری خواهیم کرد.
یوسفپور تأکید کرد: ایستگاههای تفریحی باید کاملاً مشخص و مطابق سایتپلان فعالیت کنند و همه مدیران ایستگاهها لازم است همکاری کامل با اعضای ستاد ساماندهی سواحل داشته باشند.
وی همچنین یادآور شد: رعایت نرخنامههای مصوب از سوی اداره گردشگری الزامی است و باید بهطور دقیق اجرا شود.
فرماندار چالوس تأمین فضای مناسب برای پارکینگ در بالادست ساحل را از دیگر ضرورتهای مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: با توجه به آغاز بهکار رسمی طرح دریا از فردا در شهرستان چالوس، ناجیان غریق باید در ۶۸ نقطه حادثهخیز این شهرستان مستقر شوند.
یوسفپور با تأکید بر آزاد بودن عرصه دریا برای عموم مردم، تصریح کرد: رعایت حریم ساحل ضروری است و فاصله سازههای سبک تا دریا باید مطابق ضوابط رعایت شود.
وی در پایان تأکید کرد: مدیران ایستگاههای تفریحی موظف هستند خدمات مطلوب به همشهریان و مسافران را در چهارچوب قانون ارائه دهند.
