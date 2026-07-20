وزیر راه و شهرسازی وارد بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق عصر دوشنبه در رأس هیأتی با استقبال استاندار و مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر و دیگر مسئولان استانی به منظور شرکت در آیین افتتاح، بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن و بازدید از پروژه‌های راهداری وارد استان بوشهر شد.

بر اساس برنامه اعلام شده، در جریان این سفر، آیین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه ۳۴۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن شهر برازجان با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار خواهد شد.

همچنین با حضور وزیر راه و شهرسازی، عملیات اجرایی پروژه احداث مدرسه ۶ کلاسه مجموعه ۳۴۰ واحدی برازجان با آغاز خواهد شد.

از دیگر برنامه‌های سفر وزیر راه و شهرسازی به بوشهر، آغاز عملیات اجرایی پروژه ۸۳۲ واحدی طرح نهضت ملی مسکن شهر بوشهر است که در راستای توسعه ساخت‌وسازهای مسکونی و شتاب‌بخشی به اجرای طرح نهضت ملی مسکن انجام خواهد شد.

این سفر در چارچوب برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، توسعه زیرساخت‌های خدماتی همزمان با احداث واحدهای مسکونی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان انجام می شود.