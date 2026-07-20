هشدار جدی انصارالله به عربستان با محاصره دریایی؛ حمایت گسترده مردم یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که عربستان سعودی حاضر نبود به مطالبات مشروع و عادلانه یمن تن بدهد و همین مسئله باعث شد صنعا تصمیم ممنوعیت ناوبری دریایی را علیه سعودی‌ها اعمال کند.

محمد عبدالسلام ادامه داد: مردم یمن به امید دستیابی به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و به دور از تشدید نظامی، رنج‌های زیادی را تحمل کردند، اما رژیم سعودی فقط در پی وقت‌کشی بود تا از اجرای تعهدات خود فرار کند.

حمایت‌های گسترده مردمی از محاصره دریایی یمن علیه عربستان

ساکنان شهرستان برط العنان در استان الجوف یمن، از تصمیم نیروهای مسلح این کشور برای اعمال ممنوعیت تردد دریایی علیه عربستان سعودی بر اساس معادله «محاصره در برابر محاصره» حمایت و از آن استقبال کردند.

از سوی دیگر، ساکنان شهر حجه در استان حجه یمن با برگزاری تجمعی گسترده، حمایت خود را از تصمیم نیروهای مسلح این کشور برای اعمال ممنوعیت تردد دریایی علیه عربستان سعودی اعلام کردند و آمادگی خود را برای حمایت از این تصمیم ابراز داشتند.

در همین راستا، ساکنان استان المحویت یمن نیز با برگزاری تجمعی گسترده، حمایت خود را از تصمیم نیروهای مسلح این کشور برای اعمال ممنوعیت تردد دریایی علیه عربستان سعودی اعلام کردند و بر آمادگی خود برای پشتیبانی از این تصمیم تأکید کردند.

در همین حال، رسانه ها از برگزاری تجمع گسترده مردمی در استان صعده در حمایت از ممنوعیت تردد دریایی علیه عربستان خبر دادند.

این درحالی است که حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن هم اعلام کرد نیروی دریایی یمن هشدار به کشتی‌های سعودی را آغاز کرده است.

این درحالی است که حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن هم اعلام کرد نیروی دریایی یمن هشدار به کشتی‌های سعودی را آغاز کرده است.