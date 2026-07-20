فرماندار تنگستان: تقویت وحدت و همدلی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان تنگستان ضمن تقدیر و تشکر از تلاشها و خدمات مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی در خدمترسانی به مردم، اظهار کرد: ارائه خدمات مطلوب، تکریم اربابرجوع و پیگیری مطالبات مردم باید همواره در رأس برنامههای مدیران قرار داشته باشد و انتظار میرود با روحیه جهادی،میدانی و مسئولیتپذیری، خدمترسانی به مردم با قوت ادامه یابد.
فرماندار تنگستان با تقدیر از حضور باشکوه، حماسی و انقلابی مردم شهرستان در اجتماع مردمی، این حضور را نمادی از بصیرت، وحدت و پایبندی مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و افزود: برگزاری باشکوه آیینهای عزاداری ماه محرم و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضور گسترده مردم در مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب، پاسخی قاطع و دندانشکن به دشمنان نظام اسلامی بود و بار دیگر عزت، اقتدار و وفاداری مردم به ارزشهای انقلاب را به نمایش گذاشت.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و همدلی در جامعه، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و همدلی هستیم و ضمن تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی و تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، نباید هیچگونه فضایی برای سوءاستفاده دشمنان فراهم شود، همه باید در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری، با همدلی و همراهی، مسیر خدمت به مردم و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی را دنبال کنیم.
سلیمانی با اشاره به شرایط حساس کشور، بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: در شرایط جنگی قرار داریم و تمامی دستگاههای اجرایی باید با برنامهریزی، تدبیر و آمادگی کامل، ظرفیتهای خود را برای مدیریت شرایط بسیج کنند و این آمادگی تا پایان شرایط موجود بهصورت مستمر حفظ شود.
فرماندار تنگستان با اشاره به در پیش بودن هفته دولت، اظهار داشت: اولویت برنامههای هفته دولت، افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای عمرانی و اقتصادی است و لازم است دستگاههای اجرایی نسبت به ثبت پروژههای قابل افتتاح و بهرهبرداری در سامانه «منتاک» اقدام کرده و آخرین وضعیت پروژههای خود را برای هماهنگیهای لازم اعلام کنند.
وی با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در شهرستان خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون هیچگونه کمبودی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم وجود نداشته است و از تلاشها و حمایتهای استاندار محترم و همه دستگاههای مرتبط در تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی قدردانی میکنیم و تلاش خواهیم کرد روند تأمین نیازهای مردم و اصناف بدون مشکل ادامه یابد.
سلیمانی همچنین از همکاری و حمایت دستگاههای اجرایی شهرستان در پشتیبانی از مواکب اربعین حسینی تقدیر کرد و خواستار تداوم این همکاریها برای خدمترسانی هرچه بهتر به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شد.
وی در ادامه با اشاره به افزایش دمای هوا و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، بر صرفهجویی در مصرف آب و برق در دستگاههای اجرایی تأکید کرد و افزود: مدیران ضمن نظارت بر مصرف انرژی در ادارات، با فرهنگسازی و اطلاعرسانی در محافل و نشستهای خانوادگی، مردم را نیز به رعایت الگوی صحیح مصرف آب و برق تشویق کنند.
فرماندار تنگستان با تأکید بر اینکه مردم همواره در صحنههای مختلف پشتیبان نظام، انقلاب و ولایت بودهاند، گفت: مردم شایسته بهترین خدمات هستند و انتظار میرود مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی با تکریم مردم، درک صحیح مسائل و پیگیری جدی مطالبات آنان، خدمت صادقانه، مؤثر و در شأن مردم شریف شهرستان تنگستان را سرلوحه کار خود قرار دهند.
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