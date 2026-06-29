به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری بخش دلوار با قدردانی از تلاشها و خدمات مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: هر توسعه و پیشرفتی که در بخشها و حوزههای مختلف شهرستان حاصل میشود، نتیجه تلاش، همدلی و همراهی مدیران، کارکنان و مجموعه همکاران دستگاههای اجرایی است و از زحمات ارزشمند همه شما و همکارانتان صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم.
وی با اشاره به پایان دهه نخست ماه محرم، از برگزاری باشکوه آیینهای عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضور گسترده و پرشور مردم در مراسمهای مذهبی سراسر شهرستان قدردانی کرد و افزود: مردم تنگستان بار دیگر با حضور پررنگ خود، عشق و ارادتشان را به اهل بیت (ع) به نمایش گذاشتند.
سلیمانی همچنین با تقدیر از حضور حماسی مردم در صحنههای مختلف و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، این حضور را نماد بصیرت، وحدت و انسجام ملی دانست و گفت: ثمره این همدلی و وفاق را در شرایط حساس و جنگ اخیر مشاهده کردیم؛ جایی که با اتحاد مردم و مسئولان توانستیم از این مقطع مهم با موفقیت عبور کنیم.
فرماندار تنگستان ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، از خدمات مجموعه دستگاه قضایی تقدیر کرد و نقش این مجموعه را در تحقق عدالت، صیانت از حقوق مردم و ایجاد امنیت اجتماعی ارزشمند دانست.
وی با تأکید بر اینکه موفقیت هر مجموعهای مرهون تلاش کارکنان و همکاران آن مجموعه است، خاطرنشان کرد: روحیه همدلی، همراهی، دلسوزی و همکاری که امروز در شهرستان وجود دارد، باید بیش از گذشته مورد توجه مدیران قرار گیرد و همواره کلام ما، کلام وحدت، امیدآفرینی و خدمت به مردم باشد.
سلیمانی با اشاره به شرایط کشور، بر ضرورت تلاش مضاعف مدیران در خدمترسانی به مردم تأکید کرد و گفت: در کنار اقدامات عمرانی و توسعهای، فرهنگ صرفهجویی در مصرف آب و برق باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته اقدامات مؤثری در حوزه برق شهرستان انجام شد، افزود: توسعه زیرساختهای برق موجب شد در شرایط اخیر کشور، شهرستان با مشکلات کمتری مواجه شود و این روند باید با جدیت ادامه یابد.
پیشرفت قابل توجه پروژههای حوزه آب
فرماندار تنگستان همچنین از پیشرفت قابل توجه پروژههای حوزه آب خبر داد و اظهار کرد: احداث مخازن ذخیره آب در نقاط مختلف شهرستان در حال پیگیری و اجراست و پروژه آبشیرینکن دلوار نیز با جدیت در دست پیگیری قرار دارد که با بهرهبرداری از این پروژه ها، بخشی از مشکلات تأمین آب منطقه برطرف خواهد شد.
وی درباره اعتبارات عمرانی شهرستان نیز گفت: با همکاری و همراهی بخشداران و مدیران، اعتبارات به سمت پروژههای اولویتدار هدایت میشود و تکمیل پروژههای نیمهتمام از مهمترین اولویتهای شهرستان است.
فرماندار تنگستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت شهید رئیسعلی دلواری، بر ضرورت برنامهریزی مناسب برای برگزاری هرچه باشکوهتر آیینهای بزرگداشت این شهید بزرگ تأکید کرد و گفت: باید با مشارکت همه دستگاهها، مراسم و کنگرهای در شأن و جایگاه این قهرمان ملی برگزار شود تا رشادتها و ایثارگریهای وی بیش از پیش به نسل جوان معرفی شود.
در پایان این نشست، فرماندار تنگستان از همراهی و همکاری امام جمعه شهر دلوار، بخشدار، سپاه، نیروهای نظامی و انتظامی، مدیران دستگاههای اجرایی و تمامی کارکنان شهرستان در پیشبرد امور و خدمترسانی به مردم قدردانی کرد و بر استمرار همدلی، انسجام و تلاش جهادی برای توسعه همهجانبه شهرستان تأکید کرد.
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