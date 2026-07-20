احداث مزرعه پرورش ماهی در منطقه سد «تاج امیر» دلفان

به گزارش خبرنگار مهر، کیارش بیرانوند عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها در سخنانی با اشاره به بازدید از منطقه سد «تاج امیر» شهرستان دلفان برای بررسی طرح احداث مزرعه پرورش و تکثیر ماهیان سردابی، اظهار داشت: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بهره‌برداری از این موقعیت جغرافیایی در منطقه سد «تاج امیر»، گامی استراتژیک و مهم در راستای توسعه تولید، تکثیر و ایجاد اشتغال پایدار در سطح شهرستان خواهد بود.

وی گفت: احداث این واحد تولیدی، علاوه بر تقویت زنجیره تأمین ماهیان سردابی، ظرفیت‌های جدیدی را برای افزایش سطح تولید و توسعه صنعت آبزی‌پروری در شهرستان دلفان فراهم خواهد آورد.