به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان‌نظیف شامگاه دوشنبه در نشست ناظران شورای نگهبان به مناسبت چهل‌وششمین سالروز تأسیس این نهاد در آمل، با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: بر اساس تأکیدات معظم‌له، اختلاف و نزاع موجب سستی جامعه و از بین رفتن قدرت ملی می‌شود، از این رو حفظ اتحاد و انسجام کشور ضرورتی انکارناپذیر است.

وی افزود: انقلابی بودن امروز به معنای تندروی نیست، بلکه انقلابی‌گری باید با پارسایی، عفت کلام و اخلاق همراه باشد و اتحاد و انسجام ملت نیز حول محور ولایت فقیه حفظ شود.

شورای نگهبان حافظ هویت نظام

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه فلسفه وجودی این شورا صیانت از اسلامیت، جمهوریت، قانون اساسی و حقوق مردم است، گفت: شورای نگهبان وظیفه پاسداری از هویت انقلاب اسلامی را بر عهده دارد و انتخابات نیز یکی از مهم‌ترین جلوه‌های حضور مردم در نظام جمهوری اسلامی است.

طحان‌نظیف ادامه داد: امروز میان ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار ناظر آموزش‌دیده در قالب شبکه مردمی شورای نگهبان در فرآیندهای انتخاباتی و مأموریت‌های نظارتی این شورا فعالیت می‌کنند.

اختلاف با نظام سلطه بر سر مبانی جمهوری اسلامی است

وی با بیان اینکه اختلاف کشورهای غربی با ایران صرفاً اقتصادی نیست، اظهار کرد: چالش اصلی با جمهوری اسلامی بر سر مبانی نظام و اصول قانون اساسی است؛ اصولی که بر کرامت انسان، استقلال، آزادی، عدالت و نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری تأکید دارد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی با تکیه بر این مبانی، در برابر نظام سلطه ایستاده و به همین دلیل مورد مخالفت قدرت‌های استکباری قرار گرفته است.

پیوند مردم و ولایت فقیه اعتقادی است

طحان‌نظیف با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف کشور، گفت: مشارکت گسترده مردم در آیین‌های ملی و مذهبی نشان داد که پیوند مردم با امام و ولایت فقیه، رابطه‌ای عمیق، قلبی و اعتقادی است و صرفاً جنبه سیاسی ندارد.

وی تأکید کرد: حمایت از ولایت فقیه، کشور را در برابر آسیب‌ها و تهدیدها مصون نگه می‌دارد.

محکومیت جنایات آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی

عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود با محکوم کردن جنایات و عملکرد آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی گفت: این کشورها در جنگ به قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی پایبند نیستند و حمله به مراکز عمومی را نمونه‌ای از بی‌اعتنایی به این اصول دانست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید با حفظ وحدت و انسجام داخلی، از پرداختن به اختلافات پرهیز کرده و با هوشیاری در برابر اقدامات دشمن ایستادگی کرد.