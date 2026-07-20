مقابلی: همراهی و همدلی مردم و مسئولان باید حفظ و تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول مقابلی روز دوشنبه در آیین تودیع و معارفه فرماندار شاهین دژ، اظهار کرد: تدابیر و رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری، رشادت‌ها و جانفشانی‌های نیروهای مسلح و حضور متحد و منسجم مردم در صحنه به همراه پشتیبانی دولت از مردم و نیروهای مسلح، از مولفه‌های اساسی پیروزی در جنگ رمضان بود و این سرمایه بی‌نظیر اجتماعی که در طول بیش از چهار ماه گذشته و در تجمعات شبانه به دست آمده با همراهی و همدلی مردم و مسئولان باید حفظ و تقویت شود.

وی افزود: شکست مفتضحانه آمریکا در قبال ملت ایران و ظهور قدرت بزرگ در منطقه از مهمترین دستاورد این جنگ تحمیلی بود که کل جهان متحیرانه ناظر این موفقیت هستند.

مقابلی حفظ انسجام اجتماعی و وحدت کلمه در اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری را مهمترین رسالت مردم برشمردن و ادامه داد: ایجاد شکاف در بین مردم بخصوص انقلابیون از توطئه‌های دشمنان نظام است.

وی به مهمترین برنامه‌های دولت در جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: مدیریت وکنترل بازار و کالاهای اساسی، تجهیزوتوسعه زیر ساخت ها، سرمایه‌گذاری و مدیریت فرابخشی در گستره استان، با مدیریت مقام عالی استان عملیاتی شده و درتوسعه آذربایجان‌غربی خللی ایجاد نشده است.

حجت الاسلام میرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی نیز به خدمات ارزنده نظام در ایجاد امنیت و توسعه زیر ساخت‌ها اشاره کرد وگفت: با وجود تمام محدودیت ها ۸۵ کیلومتر از راه‌های اصلی شهرستان در حال استانداردسازی هستند .

وی همچنین توسعه مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی بخصوص اجرای طرح عمران روستایی در ۷۴ روستای بخش مرکزی و کشاورز را از کارهای مناسب صورت گرفته در سطح شهرستان شاهین دژ عنوان کرد.

حجت الاسلام مرادی امام جمعه شاهین دژ نیز در این جلسه مسئولیت و خدمت رسانی به مردم را امانت الهی برشمرد.

در مراسمی از خدمات محمد فتحی قدردانی و آقای منصور یوسفی به عنوان فرماندار جدید شاهین دژ معرفی شد.