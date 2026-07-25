به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آتشسوزی گسترده در یک مجتمع صنعتی واقع در منطقه «سوسکس» (Sussex) در نزدیکی لندن منجر به انفجار کودهای ذخیرهشده در یکی از انبارهای این مجموعه گردید.
بر اساس این گزارش، شعلههای آتش به چندین انبار و نیز زمینهای کشاورزی مجاور سرایت کرد. طبق اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان آتشنشانی منطقه، حدود ۱۰۰ امدادگر در عملیات مهار این آتشسوزی مشارکت داشتند.
مقامات محلی، این واقعه را یک «حادثه بزرگ» طبقهبندی کردند و به ساکنان توصیه نمودند که به دلیل دودهای متصاعد شده، دربها و پنجرههای خانههای خود را بسته نگه دارند.
منابع آتش نشانی از کنترل آتشسوزی در این منطقه خبر دادند. این در حالی است که همچنان چندین کانون آتشسوزی فعال در منطقه وجود داشت. تاکنون گزارشی مبنی بر بروز مصدومیت یا تلفات انسانی منتشر نشده است.
در پی این آتش سوزی، ساکنان منطقه تخلیه شدند و دهها آتشنشان همچنان در محل حضور دارند.
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