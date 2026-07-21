تسهیلات ساخت، خرید و ودیعه مسکن برای دانشگاهیان شهید بهشتی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد، در نشست مشترک رئیس دانشگاه شهید بهشتی و مدیرعامل بانک منتخب، تفاهم‌نامه همکاری با هدف گسترش تعاملات مالی، ارتقای خدمات بانکی و بهره‌مندی اعضای هیئت علمی و کارکنان از تسهیلات متنوع رفاهی به امضا رسید.

در دیدار سیدمحمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی با مدیرعامل بانک مذکور، راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

سیدمحمودرضا آقامیری در این نشست با قدردانی از تلاش‌های نظام بانکی کشور در ارائه خدمات به مردم، بر ضرورت تقویت هماهنگی و یکپارچگی در این حوزه تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان بانک‌ها، یکسان‌سازی رویه‌ها و بهره‌گیری از تجربیات موفق، به ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل امور دستگاه‌های اجرایی کمک شایانی خواهد کرد.

وی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در جریان جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: با وجود شرایط ویژه و محدودیت‌های اعمال‌شده، نظام بانکی کشور با مسئولیت‌پذیری به تداوم خدمات مالی پرداخت. این تجربه نشان داد که تقویت زیرساخت‌ها و افزایش تاب‌آوری شبکه بانکی برای مواجهه با شرایط بحرانی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

انتقال حساب‌های حقوق کارکنان به بانک عامل

در ادامه، مهدی جهانفر، معاون پشتیبانی، مدیریت و منابع انسانی دانشگاه، با تشریح روند شکل‌گیری این همکاری بیان کرد: با پیگیری‌های مستمر، زمینه انتقال حساب‌های حقوق کارکنان به بانک مذکور فراهم شده و این فرآیند حتی پیش از امضای تفاهم‌نامه آغاز گردیده است.

وی افزود: در حال حاضر حقوق حدود ۱,۵۳۰ نفر از کارکنان دانشگاه، بالغ بر یک‌هزار میلیارد ریال در ماه، از طریق این بانک پرداخت می‌شود و انتقال سایر حساب‌های دانشگاه نیز در دست اقدام است. هدف از انتخاب این بانک، ارائه خدمات بانکی مطلوب‌تر و تسهیلات رفاهی مناسب‌تر به جامعه دانشگاهی است.

جهانفر با اشاره به افتتاح بیش از ۱,۵۰۰ حساب در مدت زمانی کوتاه، از همکاری کارشناسان بانک در استقرار در دانشگاه و تسریع در فرآیند احراز هویت قدردانی کرد و خواستار توسعه خدمات غیرحضوری، افزایش سرعت ارائه خدمات و استقرار باجه و دستگاه خودپرداز در محل دانشگاه شد.

تسهیلات پیش‌بینی شده برای دانشگاهیان

بر اساس این تفاهم‌نامه، بانک مذکور خدمات متنوعی را برای اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه شهید بهشتی پیش‌بینی کرده است که شامل موارد زیر است:

تسهیلات ساخت، خرید و ودیعه مسکن و امکان بهره‌مندی از تسهیلات نهضت ملی مسکن برای افراد واجد شرایط؛

طرح ویژه تأمین جهیزیه؛

تسهیلات خرید لوازم خانگی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان؛

کارت اعتباری خرید تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان جهت خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد (از جمله دیجی‌کالا و صدها فروشگاه اینترنتی دیگر)؛

توسعه سایر خدمات اعتباری از جمله تسهیلات خرید تلفن همراه و خودرو.