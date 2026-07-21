به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین جلسه میز گردشگری استان اصفهان صبح سهشنبه به ریاست مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان و با حضور مدیران، مسئولان و فعالان حوزه گردشگری در هتل آسمان اصفهان برگزار شد؛ نشستی که در آن بر ضرورت تغییر رویکردهای توسعه گردشگری، معرفی ظرفیتهای کمتر شناختهشده استان، تشکیل مدیریت مقصد گردشگری، توسعه محصولات نوین گردشگری و تقویت بازاریابی داخلی و بینالمللی تأکید شد.
مهدی جمالینژاد در این نشست با اشاره به گستردگی ظرفیتهای طبیعی، تاریخی، فرهنگی و معنوی استان اظهار کرد: اصفهان تنها به چند مقصد شناختهشده محدود نمیشود و دهها شهر، روستا و منطقه دارای قابلیتهای ارزشمند گردشگری هستند که هنوز بهدرستی معرفی نشدهاند.
وی با بیان اینکه طی سالهای فعالیت خود در مدیریت شهری از اغلب شهرهای کشور بازدید کرده است، افزود: بسیاری از شهرهای استان اصفهان از نظر تنوع جاذبههای طبیعی، تاریخی، فرهنگی و گردشگری ظرفیت رقابت با مهمترین مقاصد کشور را دارند، اما همچنان ناشناخته باقی ماندهاند.
استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیتهای شهرهایی همچون خوانسار، انارک و قورتان تصریح کرد: میراث معنوی، سبک زندگی مردم، روایتهای محلی، لهجهها، آیینها و زندگی جاری در بافتهای تاریخی از مهمترین مزیتهای گردشگری استان به شمار میرود و نباید اجازه داد این سرمایههای ارزشمند به فراموشی سپرده شوند.
جمالینژاد بر لزوم شناسایی، مستندسازی و معرفی آثار و ظرفیتهای کمتر شناختهشده استان تأکید کرد و گفت: بسیاری از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان هنوز از زیر غبار فراموشی خارج نشدهاند و باید با همکاری دستگاههای اجرایی، شهرداریها، دهیاریها، رسانهها و فعالان گردشگری برای معرفی و احیای آنها برنامهریزی شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده طبیعتگردی استان افزود: مناطق حفاظتشده، پارکهای طبیعی، رودخانههای تاریخی، بندهای قدیمی، میراث طبیعی و حتی گویشهای محلی میتوانند به عنوان جاذبههای مستقل گردشگری معرفی شوند و روایت صحیح این ظرفیتها نقش مهمی در جذب گردشگر خواهد داشت.
استاندار اصفهان همچنین بر اهمیت برگزاری رویدادهای گردشگری و بهرهگیری از ظرفیت رسانهها و شبکههای اجتماعی تأکید کرد و گفت: باید با تولید محتوای حرفهای، خوراک مناسب در اختیار فعالان فضای مجازی و بلاگرهای گردشگری قرار گیرد تا ظرفیتهای واقعی استان به مخاطبان داخلی و خارجی معرفی شود.
وی خاطرنشان کرد: اصفهان علاوه بر جاذبههای شناختهشده، ظرفیتهای فراوان دیگری دارد که حتی بسیاری از مردم استان نیز از آنها اطلاع ندارند و معرفی این داشتهها میتواند به توزیع متوازن گردشگر در سراسر استان کمک کند.
مدیریت مقصد گردشگری اصفهان وارد مرحله اجرا میشود
کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان نیز در این نشست از تدوین ساختار مدیریت مقصد گردشگری خبر داد و اظهار کرد: در این طرح، نقش دولت، بخش خصوصی و نحوه تعامل میان آنها بهصورت دقیق تعریف شده است.
وی افزود: طی چندین جلسه تخصصی با حضور پیشکسوتان، فعالان گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی و کارشناسان، متن فراخوان انتخاب بخش خصوصی توانمند نهایی شده و پس از تصویب، فراخوان رسمی برای شناسایی و جذب شرکتهای دارای صلاحیت منتشر خواهد شد.
خسروی با بیان اینکه شکلگیری مدیریت مقصد فرآیندی زمانبر است، گفت: انتظار میرود طی چند سال آینده شرکتهای توانمند در این حوزه شناسایی، تقویت و به مجموعه مدیریت گردشگری استان اضافه شوند.
وی همچنین از تشکیل انجمن فعالان گردشگری در فضای مجازی خبر داد و افزود: امروز بخش مهمی از بازاریابی گردشگری در فضای مجازی انجام میشود و با ساماندهی بلاگرهای گردشگری، ظرفیت جدیدی برای معرفی اصفهان ایجاد خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان اظهار کرد: اعضای هیئتمدیره این انجمن انتخاب شدهاند و تلاش میشود با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، این تشکل به عنوان نخستین انجمن تخصصی بلاگرهای گردشگری کشور فعالیت رسمی خود را آغاز کند.
وی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای شاخص گردشگری، نمایشگاههای تخصصی و ساماندهی تقویم رویدادهای شهرستانهای استان خبر داد و افزود: هدف از این اقدام، جلوگیری از پراکندگی برنامهها و تبدیل رویدادهای محلی به رویدادهای اثرگذار در مقیاس استانی و ملی است.
گردشگری اصفهان نیازمند تقویت زیرساختها و مدیریت شرایط بحران است
امیر کرمزاده، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان نیز با اشاره به شرایط فعلی صنعت گردشگری اظهار کرد: کاهش گردشگران ورودی، بهویژه گردشگران خارجی، موجب شده این حوزه با چالشهایی روبهرو شود و لازم است همه دستگاهها برای عبور از این شرایط همکاری کنند.
وی با اشاره به مشکلات پروازی استان افزود: نبود پروازهای مستقیم و مناسب میان تهران و اصفهان یکی از موانع مهم توسعه گردشگری است و علاوه بر آن، تکمیل زیرساختهای حملونقل ریلی و بهسازی محورهای مواصلاتی نیز نقش مؤثری در افزایش سفرها خواهد داشت.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به رویکرد جدید استان در حمایت از سرمایهگذاری گردشگری گفت: روند حمایت از سرمایهگذاران سرعت گرفته و انتظار میرود طی هفتههای آینده بخشی از پروژههای مهم این حوزه به نتایج مطلوب برسد.
کرمزاده تأکید کرد: توسعه گردشگری تنها بر عهده ادارهکل میراث فرهنگی نیست و همه دستگاههای اجرایی باید در تأمین زیرساختها، پاسخگویی شفاف به استعلامها و تسهیل سرمایهگذاری نقش فعال ایفا کنند.
وی همچنین از تشکیل شورای راهبردی گردشگری استان خبر داد و افزود: با توجه به شرایط متغیر صنعت گردشگری، تصمیمگیریها باید متناسب با شرایط روز انجام شود و در وضعیت کنونی، مدیریت گردشگری نیازمند رویکردی مبتنی بر مدیریت بحران است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به وضعیت مراکز اقامتی نیز گفت: با وجود شرایط موجود، ضریب اشغال هتلهای استان در سطح قابل قبولی قرار دارد و با همکاری بخش خصوصی روند فعالیتهای گردشگری ادامه خواهد یافت.
زنگ هشدار برای گردشگری اصفهان؛ لزوم تغییر ویترین گردشگری و تنوعبخشی به محصولات
داوود آبیان، معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت بازار گردشگری استان بر اساس دادههای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آمارها نشان میدهد جایگاه اصفهان در گردشگری داخلی طی سالهای اخیر با افت قابل توجهی مواجه شده است.
وی افزود: بررسی روند سفرهای داخلی نشان میدهد اصفهان از سال ۱۳۹۷ به بعد جایگاه پیشین خود را از دست داده و در برخی شاخصها با کاهش ۴۷ درصدی ورود گردشگر و تنزل رتبه گردشگری مواجه شده است؛ موضوعی که زنگ خطری جدی برای آینده گردشگری استان به شمار میرود.
معاون گردشگری استان اصفهان با انتقاد از محدود شدن تصویر گردشگری اصفهان به جاذبههای تاریخی و فرهنگی تصریح کرد: لازم است ویترین گردشگری استان متناسب با نیازهای نسل جدید بازتعریف شود و همه ظرفیتهای استان در قالب محصولات متنوع گردشگری به بازار عرضه شوند.
آبیان توسعه گردشگری شب، گردشگری نجوم، گردشگری کویر، کمپینگ خودرو، گردشگری خوراک، گردشگری سلامت، گردشگری ورزشی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری رویدادمحور و سینماگردشگری را از مهمترین محورهای تنوعبخشی به محصولات گردشگری استان برشمرد.
وی افزود: استان اصفهان با برخورداری از آسمان تاریک، رصدخانههای تخصصی، ظرفیتهای کمنظیر کویری، تنوع غذایی، زیرساختهای درمانی، توانمندیهای ورزشی و رویدادهای فرهنگی میتواند به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری نوین کشور تبدیل شود.
معاون گردشگری استان همچنین از برنامهریزی برای توسعه گردشگری سلامت در سطح کشورهای عضو اکو، برگزاری رویدادهای بینالمللی، توسعه همکاری با بازارهای هدف از جمله روسیه، چین و کشورهای همسایه و همچنین استفاده از ظرفیت بلاگرهای گردشگری و سینما برای معرفی اصفهان خبر داد.
آبیان تأکید کرد: با اجرای مدیریت مقصد گردشگری، توسعه بازاریابی، بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی و معرفی محصولات جدید، میتوان جایگاه تاریخی اصفهان را در بازار گردشگری داخلی و بینالمللی احیا کرد و این استان را به مقصدی جهانی و پیشرو در صنعت گردشگری تبدیل ساخت.
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