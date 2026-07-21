به گزارش خبرنگار مهر رامین آذری، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در برنامه «سکه صبح» با اشاره به خسارت‌های وارده به صنعت هوانوردی در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: فرودگاه مهرآباد طی ۳۴ روز درگیری بارها هدف حمله قرار گرفت، اما روند تعمیر و بازسازی زیرساخت‌ها از همان روزهای نخست آغاز شد و بلافاصله پس از برقراری آتش‌بس، این فرودگاه به چرخه خدمت‌رسانی بازگشت.

آذری درباره وضعیت عملیاتی فعلی توضیح داد: اکنون مهرآباد با یک‌سوم ظرفیت پیش از جنگ فعالیت می‌کند که دلیل اصلی آن آسیب‌دیدگی برخی تجهیزات نظارتی و سامانه‌های راداری است. با این حال، تمامی تصمیمات عملیاتی بر پایه استانداردهای بین‌المللی ایمنی پرواز اتخاذ می‌شود. هم‌اکنون پروازها از ترمینال‌های ۱ و ۲ انجام می‌پذیرد و طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، بازسازی ترمینال‌های ۴ و ۶ تا پایان مردادماه به اتمام می‌رسد تا پذیرش و اعزام مسافران در این بخش‌ها نیز از سر گرفته شود.

وی با تأکید بر اینکه این فرودگاه به‌صورت ۲۴ ساعته فعال است، افزود: فرآیند تأمین، خرید و نصب تجهیزات جدید جهت بازگشت به ظرفیت کامل عملیاتی در دستور کار شرکت فرودگاه‌ها قرار دارد. پیش از جنگ حدود ۴۰ درصد پروازهای کشور در مهرآباد انجام می‌شد و علی‌رغم محدودیت‌های فعلی، بر اساس آخرین نظرسنجی‌های مستقل، این فرودگاه در دو ماه اخیر موفق به کسب رتبه نخست رضایت‌مندی مسافران در کشور شده است.