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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

بازسازی مهرآباد با شتاب ادامه دارد؛ بازگشت ترمینال‌های ۴ و ۶

بازسازی مهرآباد با شتاب ادامه دارد؛ بازگشت ترمینال‌های ۴ و ۶

مدیرکل فرودگاه مهرآباد اعلام کرد با وجود آسیب‌های جنگ به زیرساخت‌ها، بازسازی فعالانه ادامه دارد و ترمینال‌های ۴ و ۶ تا پایان مرداد بازگشایی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر رامین آذری، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در برنامه «سکه صبح» با اشاره به خسارت‌های وارده به صنعت هوانوردی در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: فرودگاه مهرآباد طی ۳۴ روز درگیری بارها هدف حمله قرار گرفت، اما روند تعمیر و بازسازی زیرساخت‌ها از همان روزهای نخست آغاز شد و بلافاصله پس از برقراری آتش‌بس، این فرودگاه به چرخه خدمت‌رسانی بازگشت.

آذری درباره وضعیت عملیاتی فعلی توضیح داد: اکنون مهرآباد با یک‌سوم ظرفیت پیش از جنگ فعالیت می‌کند که دلیل اصلی آن آسیب‌دیدگی برخی تجهیزات نظارتی و سامانه‌های راداری است. با این حال، تمامی تصمیمات عملیاتی بر پایه استانداردهای بین‌المللی ایمنی پرواز اتخاذ می‌شود. هم‌اکنون پروازها از ترمینال‌های ۱ و ۲ انجام می‌پذیرد و طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، بازسازی ترمینال‌های ۴ و ۶ تا پایان مردادماه به اتمام می‌رسد تا پذیرش و اعزام مسافران در این بخش‌ها نیز از سر گرفته شود.

وی با تأکید بر اینکه این فرودگاه به‌صورت ۲۴ ساعته فعال است، افزود: فرآیند تأمین، خرید و نصب تجهیزات جدید جهت بازگشت به ظرفیت کامل عملیاتی در دستور کار شرکت فرودگاه‌ها قرار دارد. پیش از جنگ حدود ۴۰ درصد پروازهای کشور در مهرآباد انجام می‌شد و علی‌رغم محدودیت‌های فعلی، بر اساس آخرین نظرسنجی‌های مستقل، این فرودگاه در دو ماه اخیر موفق به کسب رتبه نخست رضایت‌مندی مسافران در کشور شده است.

کد مطلب 6894429
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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