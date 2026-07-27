آلبوم جدید خواننده پاپ در راه است؛ من زندگی کردم حتی به غلط!

به گزارش خبرنگار مهر، عرشیا یاسینی با نام هنری «عرشیاس» خواننده جوان موسیقی پاپ که آثارش طی ماه های گذشته با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شده است درباره توقف فعالیتهای موسیقایی کشور، نقش تهیهکنندگان در شهرت خوانندهها، انتشار آلبوم و ... به ارائه نقطه نظر پرداخت.
وی در ابتدای صحبت های خود با اشاره به نحوه انتخاب نام «عرشیاس» توضیح داد: تا مقطعی دوست نداشتیم اطلاعات شخصی یا بیوگرافی من از جمله سنوسال و این موارد، منتشر شود. منتظر بودیم که یک روز در جای درست و مناسب این اطلاعات را بیان کنیم. فکر میکنم اولینبار هم که درباره خودم صحبت کردم، در مصاحبه با علی ضیا بود اما اینکه از آن زمان به بعد مثلاً در گوگل اسم من را علیرضا ثبت کردهاند یا نوشتهاند اسم واقعیام علیرضاست، واقعاً نمیدانم چه کسی این کار را انجام داده است. من عرشیا یاسینی هستم. همانطور که گفتم متولد ۹ مرداد ۱۳۷۹ و نام هنریام هم از ترکیب اسم و فامیلیام، یعنی «عرشیاس»، شکل گرفت.
این خواننده پاپ در حاشیه برنامه «دری به جام» که از آپارات اسپرت پخش میشود، درباره اینکه با تک آهنگهایش به شهرت رسید، بیان کرد: در گذشته انتشار آلبوم خیلی رایج بود و آلبوم جایگاه ویژهای داشت اما امروز نه فقط برای من بلکه برای بیشتر هنرمندان، تولید و انتشار آلبوم کمتر اتفاق میافتد و تمرکز بیشتر روی انتشار تکآهنگ است. دلیل خاصی هم ندارد. اتفاقاً خودم هم در ذهنم هست که بهزودی یک آلبوم منتشر کنم.
یاسینی درباره تأثیر تهیهکنندگان موسیقی بر زمانبندی شهرت خوانندگان براساس یک برنامهریزی از پیش تعیینشده و بهطور خاص تجربه شخصیاش در این زمینه گفت: درباره سایر خوانندهها اگر بخواهم قضاوت کنم یا اطلاعاتی بدهم، ممکن است اشتباه باشد و اصلاً درست نیست چون واقعاً در جریان اتفاقات شخصی، برنامهریزی تیم، شرکت، تهیهکننده یا خود آن هنرمندان نبودهام. اما اگر بخواهم درباره خودم صحبت کنم، بههیچوجه چنین روندی وجود نداشت. اتفاقاً تهیهکننده من (آقای حاجیزاده) از روز اول تا امروز همیشه به من گفته است؛ «هر کاری که دلت میخواهد انجام بده. اگر دوست داری این قطعه را بخوان، همان را بخوان. اگر دوست داری همین حالا منتشرش کنی، منتشرش کن. اگر دوست داری با این پوشش و این سبک مقابل دوربین بروی، هر کاری که احساس میکنی درست است انجام بده.» البته شنیدهام که برخی تهیهکنندهها به هنرمند میگویند حتماً باید فلان قطعه را بخوانی، فلان کار را انجام بدهی یا با یک سبک و ظاهر مشخص فعالیت کنی اما برای من هیچوقت چنین شرایطی وجود نداشت.
وی با اشاره به اینکه دوست دارد کنسرت برگزار کند، عنوان کرد: موسیقی اولین چیزی است که در هر اتفاقی متوقف میشود و آخرین چیزی است که دوباره به جریان برمیگردد. موضوع اینجاست که بسیاری تصور میکنند یک خواننده یا یک تهیهکننده فقط به منافع شخصی خود فکر میکند، در حالی که اینطور نیست. یک شب اجرای کنسرت من میتواند بهطور مستقیم زندگی نزدیک به ۱۰۰ نفر را تحتتأثیر قرار دهد و منبع درآمد آنها باشد از نوازنده گرفته تا عوامل تدارکات، نورپرداز، صدابردار و بسیاری از افرادی که در پشتصحنه فعالیت میکنند. به همین دلیل، هر زمان فعالیتهای موسیقی متوقف میشود، فقط یک خواننده یا یک تهیهکننده آسیب نمیبیند، بلکه افراد زیادی که از این چرخه ارتزاق میکنند، تحتتأثیر قرار میگیرند.
این خواننده تاکید کرد: آنچه توضیح دادم واقعاً برای اهالی موسیقی دردناک و ناراحتکننده است. از کوچکترین عضو این جامعه موسیقی گرفته تا همه عزیزانی که در این حوزه فعالیت میکنند، همگی از این شرایط آسیب میبینند و به نظرم این موضوع، درد مشترک همه ماست. برای مثال، آخرین اجرای من دهم دی بود. اگر از آن زمان تا امروز حساب کنید، مدت قابلتوجهی گذشته و طبیعتاً در این مدت فرصتهای زیادی از دست رفته است.
این خواننده پاپ در بخش دیگری از این گفتگو درباره فرصتهای از دست رفته بیان کرد: واقعاً به جملهای که بارها چه به شوخی و چه جدی از آقای حامد بهداد شنیدهایم، اعتقاد دارم؛ آنجا که میگوید: «من زندگی کردم، حتی به غلط.» من هم همین نگاه را دارم. حتی اگر کاری را اشتباه انجام داده باشم، باز هم آن را بخشی از زندگیام میدانم. واقعاً چیزی نیست که امروز بگویم ایکاش آن کار را انجام نمیدادم یا برعکس ایکاش فلان کار را انجام داده بودم. البته ممکن است هر انسانی گاهی حسرت بخورد و با خودش بگوید کاش تصمیم دیگری میگرفتم، اما به نظر من حتی اشتباهها هم میتوانند زمینهساز یک اتفاق خوب باشند.
وی درباره اینکه آیا قطعات خوانندگان دیگر را هم گوش میکند یا نه؟ اظهار کرد: احساس میکنم آنهایی که میگویند آثار دیگران را گوش نمیکنند، کمی اغراق میکنند. من خودم موسیقی گوش میکنم و اتفاقاً خیلی هم گوش میکنم. به نظرم ما هم به تغذیه نیاز داریم و تغذیه یک هنرمند در موسیقی، شنیدن آثار دیگران است؛ البته هر کسی با سلیقه و علاقه خودش.
وی در پایان متذکر شد: اتفاقاً به نظر من، یک هنرمند موفق کسی است که حداقل در حوزه کاری خودش شناخت کاملی داشته باشد. برای مثال، من که در موسیقی پاپ فعالیت میکنم، باید آثار بیشتر خوانندگان پاپ را بشنوم و بازار کاری خودم را زیر نظر داشته باشم تا بدانم چه اتفاقاتی در آن جریان دارد. به همین دلیل، به نظرم اینکه کسی بگوید اصلاً موسیقی گوش نمیدهد، کمی دور از واقعیت است یا دستکم اگر واقعاً این کار را انجام دهد، ممکن است در آینده از این موضوع آسیب ببیند. به اعتقاد من، همه موسیقی گوش میدهند و اساساً یک هنرمند باید آثار دیگران را هم بشنود.
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