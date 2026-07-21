روحالله زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان همدان اظهار کرد: براساس آخرین خروجی مدلهای پیشبینی آسمان استان در پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری و در برخی ساعات بهویژه در بعدازظهر شاهد وزش باد خواهیم بود.
وی در خصوص نوسانات دمایی گفت: دمای طول روز تا پایان هفته تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما دماهای کمینه یا شبانه در امشب و فردا شب در اکثر نقاط استان ۲ تا ۳ درجه افزایش مییابد و طبق پیشبینیها دمای طول روز نیز از اوایل هفته آینده روند افزایشی ۲ تا ۳ درجهای را تجربه خواهد کرد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان افزود: برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز افزایش ابر بهویژه در ساعات بعدازظهر در مناطق شمالی و شرقی استان مورد انتظار است.
زاهدی با اشاره به ثبت دمای ایستگاههای هواشناسی در ۲۴ ساعت گذشته تصریح کرد: روز گذشته اسدآباد با دمای ۳۸ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود و بیشینه دمای همدان نیز به ۳۶ درجه رسید.
وی اضافه کرد: صبح امروز نیز همدان و شیرینسو با ثبت دمای ۱۷ درجه سانتیگراد خنکترین ایستگاههای هواشناسی استان گزارش شدند.
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