روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان همدان اظهار کرد: براساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی آسمان استان در پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری و در برخی ساعات به‌ویژه در بعدازظهر شاهد وزش باد خواهیم بود.

وی در خصوص نوسانات دمایی گفت: دمای طول روز تا پایان هفته تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما دماهای کمینه یا شبانه در امشب و فردا شب در اکثر نقاط استان ۲ تا ۳ درجه افزایش می‌یابد و طبق پیش‌بینی‌ها دمای طول روز نیز از اوایل هفته آینده روند افزایشی ۲ تا ۳ درجه‌ای را تجربه خواهد کرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان افزود: برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز افزایش ابر به‌ویژه در ساعات بعدازظهر در مناطق شمالی و شرقی استان مورد انتظار است.

زاهدی با اشاره به ثبت دمای ایستگاه‌های هواشناسی در ۲۴ ساعت گذشته تصریح کرد: روز گذشته اسدآباد با دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بود و بیشینه دمای همدان نیز به ۳۶ درجه رسید.

وی اضافه کرد: صبح امروز نیز همدان و شیرین‌سو با ثبت دمای ۱۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه‌های هواشناسی استان گزارش شدند.