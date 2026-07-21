۹ اثر به بخش تئاتر میدانی سوگواره اربعین راه یافتند

مصطفی بوعذار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۴۳ اثر نمایشی از سراسر کشور برای حضور در بخش تئاتر میدانی هفتمین دوره سوگواره به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی و ارزیابی توسط هیئت انتخاب متشکل از بهمن صادق‌حسنی، میثم سرآبادانی و میلاد جباری‌مولانا در نهایت ۹ اثر بدون اولویت برای حضور در این بخش انتخاب شدند.

وی افزود: هیئت انتخاب آثار را بر اساس شاخص‌هایی همچون کیفیت هنری، خلاقیت در اجرا، انطباق با اهداف سوگواره، بهره‌گیری از ظرفیت‌های نمایش میدانی و توانایی ارتباط مؤثر با مخاطبان ارزیابی کرد و در نهایت ۹ اثر موفق به کسب امتیاز لازم برای حضور در مرحله نهایی شدند.

دبیر هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی ضمن قدردانی از تلاش، همت و دغدغه‌مندی تمامی گروه‌های نمایشی و هنرمندان متعهد سراسر کشور که با تولید و ارسال آثار خود در این رویداد ملی مشارکت کردند، اظهار کرد: استقبال هنرمندان از هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی، نشان‌دهنده جایگاه و اعتبار این رویداد در میان فعالان هنرهای نمایشی دینی کشور است. بی‌تردید تمامی آثار ارسالی از ظرفیت‌های ارزشمند هنری برخوردار بودند و انتخاب آثار نهایی، پس از بررسی‌های دقیق، کارشناسی و با در نظر گرفتن شاخص‌های تخصصی و ظرفیت پذیرش انجام شد.

اسامی آثار راه‌یافته به بخش تئاتر میدانی هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی به شرح زیر است:

۱- تهران ۲۲ به کارگردانی اکبر قهرمانی از رباط‌کریم (استان تهران)

۲- نشان به کارگردانی صالح رشیدپور از یزد

۳- اربعین امسال ما به کارگردانی حسام شریعتمداری از بروجرد (استان لرستان)

۴ـ پرده عشاق به کارگردانی ناصر کریمی‌نیک از اراک (استان مرکزی)

۵ـ نذر سفر به کارگردانی لیلا میرزابابایی از تبریز (استان آذربایجان شرقی)

۶ـ ساعت حرکت به کارگردانی حامد ترابی‌نهاد از مرند (استان آذربایجان شرقی)

۷- زرود به کارگردانی محمود مرادی‌جهان از قم

۸- هنوز دیر نشده به کارگردانی پیمان شالبافان از اهواز (استان خوزستان)

۹- زنگ آخر به کارگردانی پیمان ترکاشوند از شهرستان کارون (استان خوزستان)

هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی به دبیری مصطفی بوعذار به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و با مشارکت اداره‌کل هنرهای نمایشی، استانداری خوزستان، ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، انجمن هنرهای نمایشی ایران، انجمن هنرهای نمایشی خوزستان، ستاد اربعین حسینی و سایر دستگاه‌های اجرایی، از ششم تا سیزدهم مردادماه ۱۴۰۵ همزمان با ایام اربعین حسینی در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه برگزار خواهد شد.