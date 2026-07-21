به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (سهشنبه، ۳۰ تیر) اکیداً هشدار میدهیم که به دلیل افزایش قابل توجه ارتفاع موج دریا، شنا در دریای خزر ممنوع است و شهروندان و مسافران باید از ورود به آب خودداری کنند.
وی افزود: ساکنان استان خراسان رضوی بهویژه در مناطق قوچان، نیشابور، چناران، درگز، کلات، فیروزه، گلبهار، گلمکان، مشهد و ارتفاعات بینالود و هزارمسجد و همچنین شمال خراسان شمالی و نواحی مرزی این استان با گلستان، از جمله منطقه مراوهتپه، باید انتظار وقوع بارندگیهای سیلابی را بهویژه در بازه زمانی ساعت ۱۵ تا ۲۰ امروز داشته باشند.
اصغری بیان کرد: فردا (چهارشنبه، ۳۱ تیر) اوج فعالیت رگبارهای تابستانی در ارتفاعات البرز پیشبینی میشود و مناطقی مانند مرزنآباد، کلاردشت، فشم تهران و طالقان استان البرز بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند گرفت.
وی ادامه داد: با حاکمیت جریانات نسبتاً خنک شمالی طی یکی دو روز آینده، از شدت گرمای هوا دستکم در نیمه شمالی کشور کاسته میشود و به نظر میرسد بیشترین کاهش دما امروز در شمال شرق کشور رخ دهد.
این کارشناس هواشناسی یادآرو شد: ساکنان استان اصفهان بهویژه مناطق شمال، شمال شرق و مرکز استان، از امشب تا روز جمعه (۲ مرداد) باید برای وزش باد شدید و وقوع گردوخاک آمادگی داشته باشند و استفاده از ماسک، دستکم برای گروههای حساس، ضروری است.
وی تصریح کرد: امروز عصر نیز وقوع تندبادهای لحظهای در استان خوزستان و مناطق غربی و جنوب غرب کشور پیشبینی میشود. همچنین با تقویت بادهای ۱۲۰ روزه، از امروز تا روز پنجشنبه (یکم مرداد) شمال استان سیستان و بلوچستان با طوفان گردوخاک مواجه خواهد بود.
اصغری گفت: در استان مرکزی نیز مناطقی مانند خنداب، محلات، شازند، ساوه، اراک و سایر مناطق بادخیز باید تا شنبه هفته آینده برای وقوع گردوخاک و کاهش کیفیت هوا آمادگی لازم را داشته باشند.
این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است این موضوع نیز مدنظر قرار گیرد که هفته آینده بهطور نسبی هفتهای گرم خواهد بود و بر اساس پیشبینیها، دما در استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه، بوشهر، زنجان، آذربایجان غربی، قزوین، البرز، تهران و مرکزی به شکل غیرمتعارف افزایش خواهد یافت.
نظر شما