صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت هوا و آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (چهارشنبه، ۳۱ تیر) در جنوب اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران و در برخی نقاط دامنه‌های جنوبی البرز، افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید مورد انتظار است.

وی افزود: فردا (پنجشنبه، یکم مرداد) نیز در جنوب اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران، برخی نقاط دامنه‌های جنوبی البرز، شمال آذربایجان غربی و برخی مناطق آذربایجان شرقی، افزایش ابر و رگبارهای پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز جمعه (۲ مرداد) در شمال استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و برخی مناطق شرقی مازندران بارش‌های پراکنده رخ خواهد داد. همچنین روز شنبه (۳ مرداد) در اغلب مناطق کشور جوی آرام حاکم خواهد بود.

وی ادامه داد: طی روزهای جمعه و شنبه، در ساعات بعدازظهر، در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان با اشاره به وضعیت باد در مناطق شرقی کشور، گفت: طی هفته جاری وزش باد در نوار شرقی کشور تداوم خواهد داشت و در برخی ساعات، به‌ویژه در منطقه زابل، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک رخ می‌دهد.

وی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۳۱ تیر) صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد شدید با احتمال وقوع رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست. حداقل دمای تهران ۲۷ و حداکثر دمای آن ۳۶ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور شد: از امروز (چهارشنبه، ۳۱ تیر) تا روز جمعه (۲ مرداد)، با گذر موج بارشی از نیمه شمالی استان تهران، افزایش ابر، تشدید وزش باد و در برخی ساعات وقوع رگبار باران و رعد و برق، به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات نیمه شمالی استان، پیش‌بینی می‌شود. همچنین در این مدت، کاهش نسبی دما در گستره استان تهران مورد انتظار است.

ضیائیان در پایان درباره هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی، خاطرنشان کرد: بر اساس این هشدار، امروز در ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، مازندران، شرق گیلان و غرب گلستان، وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.