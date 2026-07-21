به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر عبدالهی‌اصل، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو، با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل شبکه تأمین و توزیع دارو در آستانه اربعین حسینی، به شرکت‌های پخش و تأمین‌کننده دستور داد با افزایش ارسال اقلام مورد نیاز پیشگیری و درمان گرمازدگی به استان‌های میزبان زائران، از بروز هرگونه کمبود در مراکز درمانی و داروخانه‌ها جلوگیری کنند.

وی با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی و افزایش تردد زائران در استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان، آبادان، چابهار و ایرانشهر، بر ضرورت تأمین و توزیع مناسب اقلام دارویی مورد نیاز برای پیشگیری و درمان گرمازدگی تأکید کرد.

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه شرایط جوی و افزایش دمای هوا می‌تواند نیاز به برخی فرآورده‌های دارویی را افزایش دهد، اظهار کرد: شرکت‌های تأمین و توزیع دارو باید با رصد مستمر موجودی، نسبت به افزایش ارسال اقلام مورد نیاز متناسب با نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌های میزبان زائران اقدام کنند.

وی افزود: انواع فرآورده‌های خوراکی جبران‌کننده آب و الکترولیت شامل پودر ORS، محلول آماده مصرف و قرص جوشان ORS، همچنین انواع سرم‌های تزریقی و سایر اقلام مورد استفاده در درمان کم‌آبی و درمان‌های تزریقی باید به میزان کافی در اختیار مراکز درمانی و داروخانه‌های این استان‌ها قرار گیرد.

عبدالهی‌اصل تأکید کرد: تأمین مستمر این اقلام تا پایان عملیات اربعین از اولویت‌های اصلی شبکه توزیع دارو است و لازم است همه اقدامات به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هیچ‌گونه کمبودی در زنجیره تأمین و مراکز ارائه خدمات درمانی ایجاد نشود.