قیمت نفت کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از ادعای برخی رسانهها درباره تلاشهای میانجیگران برای برقراری آتشبس بین ایران و آمریکا، قیمت نفت در معاملههای روز سهشنبه (۳۰ تیر) کاهش یافت.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه روز سهشنبه به وقت گرینویچ با ۹۶ سنت یا ۱.۱ درصد کاهش به ۸۸ دلار و ۲۶ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۳۷ سنت یا ۰.۹ درصد افزایش، با قیمت ۸۲ دلار و ۵۰ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد. این در حالی است که قیمت نفت آمریکا برای تحویل در سپتامبر با ۵۷ سنت یا ۰.۷ درصد افت به ۸۱ دلار و ۹۱ سنت برای هر بشکه رسید.
تحلیلگران مؤسسه آیانجی در یادداشتی با اشاره به تفاهمنامه ماه ژوئن گفتند: امید به کاهش تنشها بین ایران و آمریکا وجود دارد. گزارشها حاکی از آن است که میانجیها آتشبس ۱۰ روزه را پیشنهاد دادهاند که میتواند این تفاهمنامه را به مسیر اصلی خود بازگرداند.
در همین حال، نظرسنجی اولیه رویترز روز دوشنبه (۲۹ تیر) نشان داد که پیشبینی میرود ذخیرهسازی راهبردی نفت خام و بنزین آمریکا هفته گذشته کاهش یافته است، درحالیکه ذخیرهسازی فرآوردههای میانتقطیر ممکن است با افزایش همراه باشد.
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