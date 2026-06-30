به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تمرکز سرمایهگذاران بر تحولات خاورمیانه سبب شد قیمت نفت در معاملههای روز سهشنبه (نهم تیر) حدود یکدرصد کاهش یابد و روند افزایشی روز گذشته را معکوس کند.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۶ و ۵۳ دقیقه به وقت گرینویچ، با ۷۵ سنت یا یک درصد کاهش، به ۷۲ دلار و ۴ سنت برای هر بشکه رسید که حدود ۲۰ دلار یا ۲۲ درصد کمتر از مدت مشابه ماه گذشته است.
نفت برنت برای تحویل در ماه سپتامبر هم با ۴۵ سنت یا ۰.۶ درصد کاهش، با قیمت ۷۳ دلار و ۴۶ سنت بهازای هر بشکه دادوستد شد.
در همین حال، قیمت نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا برای تحویل در ماه اوت با ۵۷ سنت یا ۰.۸ درصد کاهش، به ۷۰ دلار و ۱۸ سنت برای هر بشکه رسید. قیمت نفت آمریکا نسبت به معاملههای پایانی ۲۹ مه (هشتم خرداد) با افت ۱۷ دلار یا ۱۹ درصد همراه بوده است.
قیمت نفت برنت و دابلیوتیآی آمریکا نسبتبه پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در نوسان است.
تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه کیسیام ترید، گفت: سرمایهگذاران به امید تحولات خاورمیانه قیمتگذاری میکنند، هرچند عادیشدن واقعی جریان عرضه نفت از تنگه هرمز هنوز مشاهده نشده است.
وی افزود: بازار امیدوار است، اما همچنان تا زمانی که نشانههای ملموستری دیده نشود، با احتیاط عمل میکند.
برخی تحلیلگران با توجه به قیمتها، نگران تقاضای چین هستند.
نیل کراسبی، رئیس بخش تحقیقات شرکت اسپارتا کامودیتیز، گفت: ما منتظر شواهد بیشتری از افزایش خرید چین هستیم، اما هنوز نمیتوانیم درباره بازگشت چشمگیر بزرگترین واردکننده نفت خام جهان به بازار پیشبینی کنیم.
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