هوش مصنوعی به همتای خود حمله سایبری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، شرکت «هاگینگ فیس» (Hugging Face) اعلام کرده است برای نخستین بار با حملهای سایبری روبهرو شده که به گفته این شرکت، از ابتدا تا انتها بهصورت خودکار توسط یک عامل هوش مصنوعی (AI Agent) انجام شده است.
این شرکت میگوید هکرها بهطور فزایندهای از هوش مصنوعی برای خودکارسازی فرآیندهایی مانند شناسایی آسیبپذیریهای امنیتی و سوءاستفاده از آنها استفاده میکنند، اما حمله اخیر یک گام فراتر رفته است. در بیانیه هاگینگ فیس آمده است: «این حمله بهصورت سرتاسری (End-to-End) توسط یک عامل هوش مصنوعی خودکار اجرا شد.»
هاگینگ فیس همچنین اعلام کرد با بهرهگیری از ابزارهای امنیتی مبتنی بر هوش مصنوعی موفق به شناسایی و دفع این حمله شده است. این شرکت علاوه بر این، از یک مدل زبانی بزرگ (LLM) برای تحلیل حمله و بررسی نحوه وقوع آن استفاده کرده است.
هاگینگ فیس یکی از شناختهشدهترین شرکتهای حوزه هوش مصنوعی است که بستری برای میزبانی، اشتراکگذاری و توسعه مدلها و ابزارهای هوش مصنوعی در اختیار برنامهنویسان و پژوهشگران قرار میدهد. توسعهدهندگان از خدمات این شرکت برای آموزش، آزمایش و استقرار مدلهای هوش مصنوعی استفاده میکنند.
بر اساس اعلام شرکت، مهاجم ابتدا یک مجموعهداده (Dataset) را روی سامانههای هاگینگ فیس بارگذاری کرد، سپس با سوءاستفاده از یک آسیبپذیری امنیتی، موفق شد کد مخرب را روی سرورهای این شرکت اجرا کند.
با این حال، هنوز هویت عاملان این حمله یا اینکه دقیقاً چه سامانه هوش مصنوعی مسئول اجرای آن بوده، مشخص نشده است.
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