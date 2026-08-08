تولید نفت روسیه افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دو منبع صنعتی اعلام کردند که تولید روزانه نفت خام و میعانات گازی روسیه در ماه ژوئیه به دلیل بهبود صادرات و توان عملیاتی پالایشگاهها، با ۱۰۰ هزار بشکه افزایش به بیش از ۹ میلیون بشکه رسیده است.
فروش نفت و سوخت همچنان منبع اصلی درآمد بودجه روسیه به شمار میآید و به همین دلیل، با وجود تحریمهای غرب و حملههای مکرر به پالایشگاههای این کشور، مسکو عرضه خود را تا حد امکان بالا نگه داشته است.
بااینحال، منابع اعلام کردند بعید به نظر میرسد که تولید روسیه در ماه اوت همانند ماه ژوئیه باشد.
روسیه انتشار اطلاعات مربوط به تولید نفت خود را در سال ۲۰۲۳، حدود یک سال پس از آغاز درگیریهای نظامی مسکو و کییف، متوقف کرد.
در همین حال، دادههای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نشان داد تولید روزانه نفت روسیه در ماه ژوئن با ۶۱ هزار بشکه کاهش به ۸ میلیون و ۹۲۸ هزار بشکه رسید، درحالیکه این رقم در ماه مه ۸ میلیون و ۹۸۹ هزار بشکه بود.
اوپک میانگین تولید نفت روسیه را در سال ۲۰۲۵ روزانه ۹ میلیون و ۱۲۹ هزار بشکه برآورد کرده بود.
بانک مرکزی روسیه ضمن ارائه گزارش خود درباره نرخ بهره در نشست هیئتمدیره در ماه ژوئیه اعلام کرد که تولید نفت این کشور اوایل سال جاری میلادی به دلیل آسیب به پالایشگاهها و محدودیتهای صادراتی کاهش یافته است.
در گزارش بانک مرکزی روسیه آمده است: توان صادرات نفت این کشور به دلیل ظرفیت زیرساختهای حملونقل و بندری کاهش یافته است.
بااینحال، تشدید حملههای پهپادی به پالایشگاههای روسیه اواخر ژوئیه و اوایل اوت و درعینحال کاهش ظرفیت نفتکشهای موجود در دریای سیاه میتواند روند افزایش تولید این کشور را معکوس کرده و تولیدکنندگان را مجبور کند به دلیل مشکل در ذخیره نفت خام، تولید خود را محدود کنند.
منابع صنعتی اعلام کردند که روسیه در نظر دارد صادرات نفت خام از بندرهای غربی خود را در ماه اوت در مقایسه با ماه ژوئیه ۴ درصد افزایش دهد؛ زیرا توقف برنامهریزینشده فعالیت پالایشگاهها، نفت بیشتری را برای صادرات فراهم کرده است.
در همین حال، حملههای پهپادی میتواند برنامههای صادرات روسیه را تغییر دهد. چند پالایشگاه این کشور پس از حملههای هفته گذشته، فعالیت خود را به حالت تعلیق درآوردهاند.
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