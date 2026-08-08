به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، اخیرا یک حق امتیاز اختراع جدید مشاهده شده که دستگاهی انعطاف پذیر را نشان می دهد که بین یک گجت که روزانه روی مچ دست بسته می شود و دستگاهی که در دست جای می گیرد، تغییر شکل می دهد. هدف از این فرایند برطرف کردن برخی محدودیت های اشکال دستگاه های تاشو و ساعت های هوشمند است.

حساب کاربری با نام xleaks۷@ این حق امتیاز اختراع را فاش کرده که دستگاهی با نمایشگر تاشو را توضیح می دهد. این دستگاه می تواند هم به موبایل و هم به ساعت هوشمند تبدیل شود. این گجت در حالت ساعت هوشمند دور مچ دست پیچیده می شود و نمایشگر آن به سمت خارج است.

آهنرباها دو طرف گجت وجود دارند و احتمالا به تنظیم بند مچی دستگاه برای کاربران مختلف کمک می کنند. سپس می توان آن را از روی دست باز و صاف کرد تا به یک موبایل تبدیل شود. برای داشتن نسبت ابعاد معمول در گوشی‌های هوشمند، می‌توان دو نیمه را از هم جدا کرد و سپس آن‌ها را دوباره در کنار یکدیگر قرار داد.

این کانسپت سعی دارد یک مشکل واقعی را حل کند. موبایل های تاشو مانند سری جدید موتورلا ریزر۷۰ در حالت بسته، کوچک تر می شوند اما باید در جیب قرار گیرند. ساعت های هوشمند دسترسی مداومی برای کاربر فراهم می کنند اما نمایشگر آنها کوچک است و امکان استفاده از اپ ها نیز محدود است.