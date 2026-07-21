صنایع پرمصرف استان اردبیل ۵درصد برق مورد نیاز خود را تأمین کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست کارگروه بهینه‌سازی انرژی استان اظهار کرد: خوداتکایی در تأمین بخشی از برق مورد نیاز باید در اجرای طرح‌های مختلف کشاورزی، گردشگری و صنعتی مورد توجه قرار گیرد و در برنامه‌ریزی این بخش‌ها لحاظ شود.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، افزود: بهینه‌سازی مصرف انرژی از اولویت‌های حوزه اقتصادی استان است و این موضوع باید در شهرک‌های صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سایر واحدهای تولیدی با جدیت دنبال شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: شهرستان‌های اردبیل و نمین به‌دلیل استقرار صنایع سنگین و واحدهای با مصرف بالای انرژی، در اولویت اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی قرار دارند.

خلیلی تصریح کرد: اجرا نشدن این قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، به منزله ترک فعل بوده و مسؤولان ذی‌ربط باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت ارتقای زیرساخت‌ها و فناوری در واحدهای تولیدی استان گفت: ارتقای زیرساخت‌ها در واحدهای تولیدی مستقر در استان، نیازمند سرمایه‌گذاری و توجه ویژه دستگاه‌های مسؤول است.