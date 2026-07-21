نقشه راه قرآنی آموزش‌ و پرورش لرستان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگاهی یکروزه کارشناسان قرآن، عترت و نماز و مدیران مراکز دارالقرآنالکریم سراسر استان لرستان روز سه شنبه با حضور حسین فرزانه، کارشناس قرآن وزارت آموزش و پرورش، در خانه معلم شماره یک خرمآباد برگزار شد.
در این نشست، مهمترین برنامهها، سیاستها و محورهای فعالیت حوزه قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش لرستان برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت.
تأکید بر اجرای سند تحول بنیادین در حوزه قرآن، عترت و نماز
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان در این نشست با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تأکید وزیر آموزش و پرورش بر توسعه فعالیتهای قرآنی، نقش کارشناسان قرآن، عترت و نماز و مدیران مراکز دارالقرآنالکریم را در تحقق اهداف تربیتی مدارس بسیار مهم دانست.
حجتالله مؤمنی اظهار داشت: اجرای دقیق برنامههای حوزه قرآن، عترت و نماز و بهرهگیری از ظرفیت مراکز دارالقرآنالکریم، نقش مؤثری در تحقق اهداف فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش خواهد داشت.
تشریح برنامههای سال تحصیلی جدید
در ادامه این کارگاه، محورهای مختلف فعالیتهای حوزه قرآن، عترت و نماز برای سال تحصیلی جدید تشریح شد.
پایش و ارزیابی سالانه مراکز دارالقرآنالکریم استان در فصل تابستان، تشریح سامانههای تخصصی از جمله «سجاده»، «نورینو»، «ارزیابی عملکرد»، «حفظ و تلاوت» و دیگر سامانههای مرتبط، از جمله موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
همچنین تبیین تفاهمنامه ۱۶ بندی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز، فعالیت کارگروه تخصصی آموزش عمومی قرآن کریم، برگزاری محافل انس با قرآن، اجرای برنامههای حفظ قرآن کریم، مدارس تخصصی حفظ، مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزان و فرهنگیان و جشنوارههایی همچون اجلاس سراسری نماز، انقلاب و مهدویت، مشق انتظار، مفلحون و برنامههای هیئتهای دانشآموزی مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی چالشهای مدارس تخصصی حفظ قرآن
کارشناس قرآن وزارت آموزش و پرورش نیز در این نشست ضمن ارزیابی عملکرد حوزه قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش لرستان، به تشریح کتاب «ندای رحمت ۲» پرداخت و مسائل و چالشهای مدارس تخصصی حفظ قرآن کریم را بررسی کرد.
حسین فرزانه بر ضرورت ارتقای کیفیت برنامههای آموزشی، توسعه فعالیتهای قرآنی و بهرهگیری از ظرفیت مدارس تخصصی حفظ قرآن برای تربیت نسل قرآنی تأکید کرد.
آمادگی دانشآموزان برای مسابقات قرآنی
در ادامه این نشست، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش لرستان گزارشی از روند اجرای کارگاه مجازی توانمندسازی شرکتکنندگان مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزی ارائه کرد.
احسان پیرداده بیرانوند گفت: این دوره با هدف آمادگی دانشآموزان برای حضور در مرحله نهایی مسابقات استانی و رقابتهای کشوری برگزار شده و زمینه ارتقای سطح علمی و مهارتی شرکتکنندگان را فراهم کرده است.
معرفی سامانهها و پوستر برنامههای قرآنی
در بخش پایانی این کارگاه، کارشناس مسئول قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش لرستان، نحوه استفاده از سامانههای تخصصی این حوزه را تشریح و پوستر برنامههای قرآن، عترت و نماز را معرفی کرد.
مهدی بیرانوند با اشاره به طراحی این پوستر گفت: برای هر یک از برنامههای پیشبینی شده، یک رمزینه (QR Code) اختصاصی در نظر گرفته شده تا فرهنگیان، دانشآموزان و اولیا بتوانند بهصورت مستقیم به اطلاعات، شیوهنامهها و دستورالعملهای اجرایی هر برنامه دسترسی داشته باشند.
وی افزود: استفاده از ابزارهای نوین اطلاعرسانی و سامانههای الکترونیکی، روند اجرای برنامههای قرآنی را تسهیل کرده و دسترسی سریعتر مخاطبان به محتوای آموزشی و اجرایی را فراهم میکند.
نظر شما