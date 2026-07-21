به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بانک آمریکایی «گلدمن ساکس» امروز اعلام کرد که اگر اختلال در عرضه نفت از طریق تنگه هرمز ادامه یابد و تولید کشورهای حوزه خلیج فارس تا پایان سال ۲۰۲۷ به‌ طور کامل بهبود نیابد، قیمت شاخص نفت برنت ممکن است در سه‌ماهه پایانی سال جاری از ۱۲۰ دلار در هر بشکه فراتر رود و میانگین قیمت آن در سال آینده به ۱۰۰ دلار برسد.

تحلیلگران حوزه انرژی اعلام می کنند که تشدید تنش‌های اخیر در خاورمیانه و کاهش صادرات کشورهای خلیج فارس به کمتر از ۴۵ درصد از سطوح پیش از جنگ، ریسک‌هایی را در بر دارد که می‌تواند پیش‌بینی‌های قبلی گلدمن ساکس را تغییر دهد؛ پیش‌بینی‌هایی که بر پایه فرض کاهش تنش‌ها در خاورمیانه در سه‌ ماهه چهارم سال جاری، قیمت ۸۰ دلار برای سه‌ ماهه چهارم و ۷۵ دلار برای سال ۲۰۲۷ را در نظر گرفته بود.

«جان پِیسی»، رئیس شرکت مشاوره‌ای «استراتاس ادوایزرز» پیش‌بینی کرد که قیمت نفت ممکن است دوباره به بازه ۱۱۵ تا ۱۲۰ دلار در هر بشکه جهش کند، در حالی که هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه به دلیل انتخاب مسیرهای طولانی‌تر توسط کشتی‌ها برای دور زدن آفریقا افزایش خواهد یافت. پیسی افزود که تأثیر توقف احتمالی صادرات نفت عربستان از طریق تنگه باب‌المندب، فراتر از بازارهای نفت خواهد بود.

وی توضیح داد: «اگر یمنی ها واقعاً صادرات را متوقف کنند و باعث اخلال شدید در جریان نفت‌کش‌ها از دریای سرخ شوند، این امر نه تنها بر قیمت نفت، بلکه بر قیمت فرآورده‌های پالایش‌شده نیز تأثیر خواهد گذاشت. این موضوع کل اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند.»