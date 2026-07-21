بیرول: بازگشایی تنگه هرمز برای جلوگیری از وخامت امنیت انرژی لازم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، «فاتح بیرول»، مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی امروز سه شنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد، اگرچه در بازار جهانی نفت حاشیههای اطمینان (ذخایر یا ظرفیتهای مازاد) وجود دارد، اما «بازگشایی بیقید و شرط تنگه هرمز برای جلوگیری از وخامت بیشتر امنیت انرژی جهانی، حیاتی خواهد بود.»
به گزارش این روزنامه و بر اساس اعلام مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی، وضعیت بازار سوخت های حمل و نقل نظیر بنزین و گازوئیل، نگرانی ویژهای ایجاد کرده است.
«فاتح بیرول»، سپس در ادامه اضافه کرد: فعالیت پالایشگاه ها و عرضه فرآورده های نفتی همگام با افزایش تحویل نفت خام رشد نکرده است؛ بدین معنا که وضعیت بازارهای فرآورده های پالایش شده از جمله گازوئیل و بنزین بهمراتب فشرده تر و محدودتر از بازار نفت خام است.
این در حالیست که پس از تجاوز غیرقانونی آمریکایی-صهیونیستی به خاک ایران بر خلاف قوانین بین المللی و تبعات آن از جمله ناامن شدن تنگه راهبردی هرمز، نگرانی های زیادی از سوی محافل مرتبط با انرژی دائما در خصوص به خطرافتادن امنیت انرژی در جهان مطرح می شود.
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