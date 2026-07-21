حجت‌الاسلام غلامحسین حقانی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان تبلیغات اسلامی یک نهاد مردم‌پایه و مردم‌محور است و مأموریت اصلی آن، تقویت، حمایت و ساماندهی جریان‌های مردمی در عرصه فرهنگ و تبلیغ دینی است.

وی افزود: بخش عمده فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی در میدان و در بستر جامعه تعریف می‌شود و برنامه‌های آن متناسب با زیست‌بوم فرهنگی، اجتماعی و تبلیغی هر استان، شهرستان و حتی هر محله طراحی می‌شود. اگرچه سیاست‌ها و خطوط کلی سازمان در سطح ملی مشخص است، اما شیوه اجرا و مصادیق آن بر اساس اقتضائات محلی شکل می‌گیرد.

دستیار معاونت فرهنگی و راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه مأموریت‌های کلان این مجموعه شامل جهاد تبیین، دفاع از اسلام ناب، ترویج معارف دینی، رساندن پیام انقلاب اسلامی به آحاد مردم و جبهه‌سازی فرهنگی است، تصریح کرد: ممکن است در هر استان یا شهرستان، متناسب با نیازها و ظرفیت‌های همان منطقه، برنامه‌ها و اقدامات متفاوتی تعریف شود و وظیفه ما نیز تسهیل‌گری و پشتیبانی از این جریان‌های مردمی است.

حقانی ادامه داد: البته در کنار این رویکرد، برخی برنامه‌های ملی نیز در سراسر کشور اجرا می‌شود؛ مانند طرح «زندگی با آیه‌ها» و برخی جشن‌ها و برنامه‌های فرهنگی که به صورت سراسری طراحی شده‌اند، اما هویت اصلی سازمان تبلیغات اسلامی، هویتی محلی، میدانی و مردم‌محور است.

وی درباره میزان موفقیت برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی گفت: سنجش دقیق میزان اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی کار ساده‌ای نیست و نمی‌توان مانند برخی حوزه‌ها برای آن درصد مشخصی تعیین کرد، اما تجربه سال‌های گذشته به ما نشان داده است هر جا افراد با اخلاص، انگیزه الهی و برای رضای خدا وارد میدان شده‌اند، خداوند متعال برکت کار را افزون کرده و آثار ارزشمندی در جامعه به جا مانده است.

حقانی با اشاره به جنگ نرم دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی طی دهه‌های گذشته بیشترین سرمایه‌گذاری خود را در حوزه فرهنگ انجام داده‌اند و با شیوه‌ها و ابزارهای مختلف تلاش کرده‌اند جامعه ایران را از هویت دینی و انقلابی خود فاصله دهند.

وی افزود: گاهی با شعارهای دینی، گاهی با تکیه بر ملی‌گرایی و گاهی با ابزارهای رسانه‌ای و فرهنگی تلاش کرده‌اند باورهای مردم را هدف قرار دهند، اما در مقابل، جریان‌های مردمی و نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی نیز در خط مقدم این میدان حضور داشته‌اند.

دستیار معاونت فرهنگی و راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: البته باید صادقانه بگوییم که اصل میدان‌داری، متعلق به مردم است. این مردم هستند که حرکت‌های بزرگ فرهنگی، دینی و انقلابی را رقم می‌زنند و سازمان تبلیغات اسلامی تنها در حد توان خود نقش پشتیبان، هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر این حرکت‌ها را ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: مردم ایران، مردمی متدین، ولایت‌مدار و پای کار انقلاب اسلامی هستند و بسیاری از موفقیت‌های فرهنگی کشور، نتیجه حضور همین مردم است. اگر سازمان تبلیغات اسلامی بتواند در این مسیر نقشی ایفا کند، افتخار بزرگی برای ما خواهد بود.

حقانی با بیان اینکه هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم، گفت: بدون تردید کاستی‌هایی نیز وجود دارد و بخشی از آن به عملکرد مسئولان بازمی‌گردد. ما از عملکرد خود رضایت کامل نداریم و معتقدیم هرچه اخلاص، تلاش و خدمت صادقانه بیشتر باشد، برکات الهی نیز افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه درباره حمایت‌های بودجه‌ای از حوزه فرهنگ اظهار کرد: اظهار نظر تخصصی درباره بودجه در حوزه وظایف معاونت‌های مربوطه در سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی است و آن بخش‌ها به صورت کارشناسی این موضوع را پیگیری می‌کنند، اما از منظر میدانی تجربه ما نشان داده است که سازمان تبلیغات اسلامی هیچ‌گاه فعالیت‌های خود را متوقف یا وابسته به اعتبارات نکرده است.

حقانی افزود: هر جا احساس کرده‌ایم انجام کاری برای مردم و انقلاب ضروری است، وارد میدان شده‌ایم و خداوند نیز راه‌های تأمین امکانات را فراهم کرده است. در بسیاری از برنامه‌ها سهم مشارکت مردم از سهم اعتبارات دولتی بیشتر بوده و همین موضوع یکی از نقاط قوت فعالیت‌های فرهنگی کشور است.

وی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری کشورهای معاند در حوزه جنگ نرم گفت: اگر بودجه‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با هزینه‌هایی که دشمنان برای شبکه‌سازی رسانه‌ای، تولید فیلم، سریال، پلتفرم‌های انتشار محتوا، شبکه‌های خبری و عملیات روانی علیه ایران انجام می‌دهند مقایسه شود، اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ بیش از پیش آشکار خواهد شد.

دستیار معاونت فرهنگی و راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: دشمن تنها در عرصه نظامی با جمهوری اسلامی مقابله نمی‌کند، بلکه از نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، میلیاردها تومان و دلار در حوزه فرهنگ، رسانه و جنگ شناختی هزینه کرده است و این موضوع باید در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی کشور مورد توجه قرار گیرد.

دولت، مجلس و همه مسئولان کشور با نگاه راهبردی‌تری به حوزه فرهنگ بنگرند

وی با تأکید بر اینکه حمایت از فرهنگ نباید صرفاً به یک دستگاه خاص محدود شود، اظهار کرد: انتظار می‌رود دولت، مجلس و همه مسئولان کشور با نگاه راهبردی‌تری به حوزه فرهنگ بنگرند، زیرا سرمایه‌گذاری در فرهنگ، سرمایه‌گذاری برای امنیت، اقتصاد، اخلاق، نشاط اجتماعی و آینده کشور است.

حقانی خاطرنشان کرد: امروز امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران، بیش از هر چیز، حاصل سرمایه اجتماعی و حضور مردم است و این سرمایه نیز محصول سال‌ها فعالیت فرهنگی و تربیتی است. اگر فرهنگ تقویت شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیز با مشارکت مردم قابل حل خواهد بود.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی نیز بدون فرهنگ‌سازی امکان‌پذیر نیست. اصلاح الگوی مصرف، تقویت تولید، مشارکت عمومی و حمایت از اقتصاد ملی، همگی نیازمند کار فرهنگی هستند.

دستیار معاونت فرهنگی و راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی در پایان تأکید کرد: فرهنگ صرفاً یک هزینه نیست، بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای آینده کشور است. اگر مسئولان، میزان سرمایه‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی را با کشورهایی که امروز علیه ایران جنگ رسانه‌ای، شناختی و فرهنگی به راه انداخته‌اند مقایسه کنند، به‌خوبی درخواهند یافت که این حوزه نیازمند توجه و حمایت بیشتری است؛ چراکه جمهوری اسلامی آغازگر جنگ نیست، بلکه با اقتدار از هویت، ارزش‌ها و منافع ملت ایران دفاع می‌کند و یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این دفاع، میدان فرهنگ است.

دستیار معاونت فرهنگی و راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه هویت سازمان تبلیغات اسلامی بر پایه مردم و میدان شکل گرفته است، گفت: این سازمان بیش از آنکه مجری برنامه‌ها باشد، نقش تسهیل‌گر و تقویت‌کننده جریان‌های مردمی را بر عهده دارد و هرجا فعالیت‌ها با اخلاص، مشارکت مردم و متناسب با زیست‌بوم فرهنگی مناطق انجام شده، آثار و برکات آن به‌روشنی قابل مشاهده بوده است.