به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر در حاشیه برگزاری جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با محوریت شهرستان اسلامشهر در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: دور دوم سفر به اسلامشهر با هدف بررسی میدانی میزان پیشرفت مصوبات سفر اردیبهشت‌ماه سال گذشته و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی انجام شد.

وی افزود: مصوبات دور نخست سفر، حوزه‌های مهمی همچون زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، فضاهای آموزشی، آب و فاضلاب و سرانه‌های عمومی شهرستان را دربر می‌گرفت که براساس گزارش دستگاه‌ها، ۲۹ مصوبه یا به نتیجه رسیده و یا در مسیر اجرا قرار دارد.

استاندار تهران با اشاره به تعیین تکلیف مصوبات باقی‌مانده گفت: ۱۰ مصوبه به دلایلی از جمله تأمین نشدن زمین و وجود برخی موانع حقوقی با تأخیر مواجه شده بود که در این جلسه، مسئولیت دستگاه‌ها و مسیر رفع موانع مشخص شد تا تعهدات دولت به مردم شریف اسلامشهر در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود.

معتمدیان بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر را یکی از مهم‌ترین طرح‌های درمانی استان تهران دانست و عنوان کرد: با حمایت رئیس‌جمهور، وزیر بهداشت و تأمین اعتبارات مورد نیاز، کلینیک‌های بیمارستان فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، کلینیک‌ها، اورژانس و دیگر بخش‌های درمانی به‌تدریج تا هفته دولت به بهره‌برداری کامل می‌رسند.

وی با تأکید بر اولویت دولت چهاردهم در توسعه عدالت آموزشی افزود: براساس نیازسنجی انجام‌شده، احداث ۳۰ مدرسه در سال نخست برنامه‌ریزی شده و در مجموع، ساخت ۶۰ مدرسه تا پایان دولت در شهرستان اسلامشهر دنبال خواهد شد. تجهیز و هوشمندسازی مدارس نیز هم‌زمان با توسعه فضاهای آموزشی در دستور کار قرار دارد.

استاندار تهران از دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، واحدهای تولیدی و خیرین خواست در نهضت مدرسه‌سازی مشارکت فعال‌تری داشته باشند و گفت: جبران کمبود سرانه‌های آموزشی، تنها با تجمیع ظرفیت‌های دولتی، عمومی و مردمی امکان‌پذیر است.

معتمدیان با اشاره به پیشرفت ۸۵ درصدی مدول نخست تصفیه‌خانه فاضلاب اسلامشهر بیان کرد: برای تأمین منابع مورد نیاز و تسریع در تکمیل این طرح، پیگیری‌هایی از طریق منابع ملی و بانک‌های عامل انجام شده است تا مدول نخست هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد و زمینه آغاز عملیات اجرایی مدول دوم نیز فراهم شود.

وی تولید پساب، ارتقای شاخص‌های بهداشتی و تأمین آب مورد نیاز فضای سبز را از آثار مهم تکمیل شبکه فاضلاب دانست و تأکید کرد: توسعه این زیرساخت، یکی از مطالبات اساسی مردم و از نیازهای مهم زیست‌محیطی شهرستان اسلامشهر است.

استاندار تهران همچنین افتتاح بوستان بانوان اسلامشهر را اقدامی ارزشمند در مسیر افزایش سرانه‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی عنوان کرد و از شهرداری و شورای اسلامی شهر برای اجرای این مجموعه قدردانی کرد.

معتمدیان درباره پروژه متروی اسلامشهر نیز گفت: این طرح از مهم‌ترین مطالبات مردم و یکی از پروژه‌های کلیدی حمل‌ونقل عمومی در جنوب‌غرب استان تهران است و امیدواریم با تداوم حمایت‌ها و رفع موانع اجرایی، تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

وی در پایان، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را از اولویت‌های اصلی دولت دانست و گفت: حضور میدانی استاندار، معاونان و مدیران کل استان در شهرستان‌ها برای رصد مستمر پروژه‌ها، رفع موانع و شتاب‌بخشی به خدمت‌رسانی است تا زیرساخت‌های مورد نیاز مردم در زمان کوتاه‌تری تکمیل شود.