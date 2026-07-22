به گزارش خبرنگار مهر، کاریکاتورها و طرحهای گرافیکی مرتبط با جام جهانی فوتبال، فراتر از یک تصویر ساده یا یک شوخی گذرا هستند؛ آنها ابزاری قدرتمند برای بیان مفاهیم عمیق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در یکی از بزرگترین رویدادهای جهان محسوب میشوند. نقد اجتماعی و سیاسی، بیان هویت فرهنگی و ملی، طنز و سرگرمی، تحلیل قدرتها و ایجاد پیوند عاطفی و یادکرد تاریخی، از جمله اهداف این آثار هستند.
جام جهانی فوتبال عمدتاً با مسائل سیاسی گره خورده است و کاریکاتوریستها از این فرصت استفاده میکنند تا موضوعاتی چون نقد ناعدالتیها، نقد برخوردهای نژادپرستانه، سیاستهای دولتها و ... را به تصویر بکشند.
گاهی دولتها از فوتبال برای «نمایش قدرت» یا «انحراف افکار عمومی» استفاده میکنند. کاریکاتورها میتوانند این استفاده ابزاری از ورزش را به سخره بگیرند.
یکی سوژههایی که هنرمندان در این دوره جام جهانی به آن پرداختند، ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود؛ زمانی که ترامپ به همراه اینفانتینو جام طلایی را به کاپیتان تیم ملی اسپانیا داد، دلش نمیخواست از قاب خارج شود تا تیم اسپانیا جشن قهرمانی بگیرد اما کاپیتان اسپانیا تا زمانی که ترامپ از جلوی صحنه خارج نشد، جشن را آغاز نکرد. یکی از این طرحهای کارتونی متعلق به رویا الفضائیه هنرمند اردنی بود که به صورت دو لتهای ترسیم شده است.
دیگر اثر متعلق به کینیو کاریکاتوریست برزیلی است که نشان از حسادت ترامپ دارد و توپ روی جام طلایی را کنده است!
مارکوس دوسوزا با نام هنری «کینیو» هنرمند کاریکاتوریست برزیلی که در حوزه مقاومت فعال است، پیش از این طرح نیز، اثری درباره ترامپ منتشر کرد که در آن به سیاستهای بچهگانه ترامپ خرده گرفته است.
در آثار بسیاری از هنرمندان کاریکاتوریست، نمایش پرچم فلسطین و آزادگی تیم اسپانیا و لامین یامال بازیکن این تیم به تصویر کشیده شد.
لوئیز کارلوس فرناندز با نام مستعار فرناندس کارتونیست، تصویرگر، هنرمند طنز، مجسمه ساز و کاریکاتوریست برزیلی است. فرناندز بیش از ۶۰ جایزه در برزیل و خارج از کشور کسب کرده که از آن جمله میتوان به مقام اول بخش کاریکاتور مطبوعات جهان (پرتغال سال ۲۰۱۸)، جایزه بزرگ بینالمللی طنز پیراسیکایا اشاره کرد.
فرناندز، علاوه بر فعالیت و موفقیتهای جدی در زمینه کارتون و تصویرگری، همواره اقدام به خلق کاریکاتورهایی میکند که وجه بارز آنها اغراق بدون تحریف چهرهها، برجسته کردن عناصری از صورت، ایجاد بافتی خاص و کار خلاقانه و بدعت آمیز با خطوط، رنگ، اشکال هندسی و حجم به نحوی غیرمتعارف است.
این هنرمند در طول برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ طرحهایی از بازیکنان اسپانیا و سختیهای رسیدن به قهرمانی آنها ترسیم کرد. اما پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال اسپانیا مقابل آرژانتین، لیونل مسی و اشکهایش سوژه بسیاری از طرحهای هنرمندان شد که فرناندز نیز یکی از آنها را ترسیم کرده است.
عکس اثر کنار خبر نیز، از خوزه رودریگز آویلا است که یامال روی گاو خشمگین با جام طلایی و پرچم فلسطین در دست، دنبال اینفانتینو و ترامپ کرده است.
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